Julián Gil le otorga el perdón a Marjorie

Ciudad de méxico.- Luego de darse a conocer que Marjorie de Sousa plantó a Julián Gil en la agencia del ministerio público, el actor empleó su cuenta de Instagram para dar a conocer que tal como acordó con la madre de su tercer hijo, él retiró todas las demandas en su contra y le otorgó su perdón.

"Hoy como se acordó desde la semana pasada nos presentaríamos ambas partes para otorgarnos el perdón en todas las demandas penales existentes. La señora una vez más incumplió su palabra, NO LLEGÓ. Como nos informó su abogado no se presentó por la presencia de los medios de comunicación. En este momento les informo y con evidencias que yo si cumplí mi palabra no solo presentándome si no otorgando el perdón en todas las denuncias presentadas por mí. Aún y cuando ella no lo hizo y ni se si lo hará", dijo en primera instancia el argentino.

Junto a las fotografías donde comprueba su versión, Julián agregó: "Claramente no existe una sola intención de su parte y mucho menos de su abogada de terminar con esto. Todo en perjuicio de mi hijo Matías. Insisto que para pelear hacen falta dos. De mi parte hasta aquí llego. "Para ganar una batalla absurda a veces es mejor alejarse y vivir".

Hasta el momento ni la actriz venezolana ni sus abogados han dado respuesta a este mensaje de Julián.

Batalla. El actor decidió quitar las demandas en contra de Marjorie de Sousa, aunque ella haría lo mismo.

