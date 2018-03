Caso de director vial queda en disculpas

El siglo de torreÓn

Ofrece disculpas públicas el director de Tránsito y Vialidad, Pedro Luis Bernal Espinosa, a la ciudadana que denunció por redes sociales, que fue perseguida por el funcionario público en un vehículo particular y con vidrios polarizados, para quitarle las placas de su vehículo cuando lo estacionó y media hora después de los hechos.

Bernal Espinoza, quien ya había ocupado este puesto hace 9 años, finalmente responde y compareció ayer ante los regidores que integran las comisiones de Derechos Humanos, Seguridad Pública, Contraloría, Movilidad Urbana y Vialidad.

El funcionario expresó que las disculpas eran ante la autoridad que es el Cabildo: "el Cabildo es la instancia donde pido disculpas, en dónde más podría hacerlo, en YouTube y que lo suban a Código Rojo", preguntó.

Durante las dos horas de la comparecencia, las risas de los regidores panistas y comentarios sarcásticos predominaron. "Pónganse buzos porque nos andan siguiendo", dijo Ignacio García.

Este mismo regidor responsabilizó a los medios de comunicación por "maximizar los hechos cuando mejor deberían salir a las calles a darse cuenta de los avances que tiene esta administración… pero no hallan como golpear a la administración municipal".

Pese a que el alcalde Jorge Zermeño reconoció la semana pasada que el proceder de Bernal fue irregular, los regidores panistas lo defendieron y también lo felicitaron por su desempeño.

Tras presentar el video de la polémica por el regidor Enrique Sarmiento, también se mostraron las fotos del funcionario, uniformado y sentado presenciando un juego de futbol, además de otra foto en la que aparece una moto-patrulla Susuki estacionada afuera de su domicilio particular.

Los panistas rechazaron la necesidad de que intervenga Asuntos Internos en este caso y según el regidor Eduardo González Madero, "hay que dar vuelta a la página".

Para el regidor Esteban Soto y Thalía Peñaloza, "no pasa nada, al contrario, el funcionario pone el ejemplo, yo no veo que esté asustada, porque hasta grabó, dan más miedo esas gentes que traen pasamontañas y se bajan de vehículos que no se sabe de dónde son, hay camionetas que ejercen la Procuraduría de Justicia, yo creo que han de ser del Estado, se bajan personas encapuchadas, eso sí me asusta a mí... hay otras cosas más importantes, no veo porque crucificar al director", dijo el edil.

La regidora Peñaloza le pide a Pedro Luis Bernal que ponga una torreta al vehículo y en voz baja le dice que no se enganche. Recomendó "tú que asistes los sábados a las reuniones exhorta a los comandantes de las corporaciones estatales porque hay vehículos de corporaciones del Estado que no traen logos y las gentes que traen los rostros tapados, que lo toquen ese tema porque se siente temor".

Los regidores de las bancadas del PAN, PRI y Morena acordaron por unanimidad que Bernal Espinoza reciba un apercibimiento, "para que no lo vuelva a hacer".

Según Pedro Luis Bernal, "en ningún momento le falté al respeto y si la llegué a asustar porque el vehículo que conducía que es de Fortaseg, no está balisado y que portaba el anterior director de Vialidad, le ofrezco a todos los ciudadanos una disculpa por esta acción que llevé a cabo por si pude causarles algún perjuicio".

Respecto a la causa por la que utiliza una camisa de Seguridad Pública que aparece en el video dice que hace años se la mandó a hacer y ese día de los hechos, se la puso y no se dio cuenta.

El vehículo blanco en el que se desplaza es de Fortaseg y lo utiliza sin balisar "por mi seguridad porque yo no tengo escoltas ni chofer".

En el caso de la motocicleta captada afuera de su casa, "es porque llegué al baño".

Por lo que respecta a las fotografías en el estadio de futbol dice que tiene derecho a divertirse y "... el vaso tiene refresco o qué, ¿lo olieron?".

La regidora Nadia Porras discutió si el funcionario tiene facultades legales para levantar multas a conductores.

Enrique Sarmiento cuestiona el por qué sólo se le apercibe y no interviene Asuntos Internos.

Error. Pedro Luis Bernal compareció ante regidores de 5 comisiones y dijo "no me fijé" al ponerse una camisa de Policía Municipal.

