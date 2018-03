El Bronco cuestiona al INE por validar firmas

VERIFICADO 2018

En un video difundido en Twitter por Jaime Rodríguez, El Bronco, se cuestiona al INE sobre su capacidad para validar 7 millones 114 mil 394 firmas ­-el total de firmas recabadas por todos los aspirantes a candidatos independientes a la Presidencia­- en 17 días, y desarrolla el que, según él, fue el procedimiento de validación de firmas dentro del Instituto en ese periodo.

Pero Jaime Rodríguez El Bronco critica un procedimiento que, en realidad, no ocurrió como él relata. Es decir, no es preciso dividir las 7 millones de firmas recolectadas entre los 17 días que menciona y luego concluir cuántas firmas revisó el INE durante cada hora del proceso.

Primero. En esa última etapa del proceso no se validaron 7 millones de firmas, porque en este número incluye las que entregaron los aspirantes que no lograron reunir las firmas que marca la ley.

Es decir, sólo se validaron los 5 millones 182 mil 745 firmas vinculadas a los 3 precandidatos que cumplieron con los requisitos legales para aspirar a la boleta: Margarita Zavala, Armando Ríos Piter y el mismo Bronco.

Otro filtro fue eliminar a quienes no aparecen en el listado nominal de electores. Es decir, si el nombre no estaba en la lista, no fue necesario revisar la firma. Eso implicó quitar 1 millón 847 mil 402 firmas de apoyo y quedaron únicamente 3 millones 335 mil 343 firmas.

