Celebración del Día Mundial del Síndrome de Down se hace viral

Este video publicado en YouTube, a propósito del Día Mundial del Síndrome de Down, que se recuerda cada 21 de marzo, se está convirtiendo en toda una sensación viral.

Imitando el segmento Carpool Karaoke, iniciado por James Corden en su programa de variedad nocturno, en el que la gente canta canciones en sus autos, el clip reúne a 50 madres con sus hijos, que padecen el trastorno genético de Síndrome de Down, cantando la canción de Christina Perri, A thousand years.

La iniciativa fue propuesta por Jamie McCallum, un padre de una niña con síndrome de Down y quien explica que las grabaciones se las enviaron madres que forman parte de un grupo en Facebook llamado Designer Genes.

Cada clip, además, combina el lenguaje de signos con la voz hablada, una técnica que las madres aprendieron viendo videos de la organización Singing Hands, que aplican terapia musical para mejorar la comunicación con niños con distintas discapacidades.

Singing Hands es iniciativa de Suzanne y Tracy; esta última publicó un video con su hija cantando una de las canciones favoritas de la chica, A thousand years.

Este fue el video es el que inspiró a McCallum, quien más tarde reunió a las 50 familias y editó los video que el enviaron, resultando en una emotiva forma de apoyar a todos aquellos que padecen o conocen a alguien que padece Síndrome de Down.

This is the most beautiful Carpool Karaoke. It made me cry. #wouldntchangeathing x https://t.co/56CwvSXY87

THIS IS THE BEST!!!!

i’m so honored they chose my song!

my heart is so full!!!#wouldntchangeathing #WDSD2018

https://t.co/AA5bPsarU6