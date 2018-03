Harán remake de La dama y el vagabundo

Archivo

Los ángeles, eu.- Charlie Bean, el realizador detrás de The LEGO Ninjago Movie (2017), se encargará de dirigir una nueva versión del clásico animado de Disney La dama y el vagabundo (1955), que en esta ocasión combinará acción real con efectos digitales creados por ordenador.

Según informó el medio especializado The Hollywood Reporter, este remake de La dama y el vagabundo se estrenará directamente en el servicio de streaming (emisión en línea) que prepara Disney para competir a partir de 2019 con gigantes de ese mercado como Netflix.

La nueva película sobre La dama y el vagabundo encaja en la estrategia de Disney de reinterpretar algunos de sus grandes clásicos, un movimiento que le dio muy buenos resultados en taquilla con los filmes Alice in Wonderland (2010), Maléfica (2014), Cinderella (2015), The Jungle Book (2016) o la reciente Beauty and the Beast (2017).

Disney tiene además en cartera otros proyectos similares como El rey león, del cineasta Jon Favreau; Mary Poppins Returns, la secuela de Mary Poppins, con Emily Blunt y Lin-Manuel Miranda como estrellas; Aladdin, con Guy Ritchie como realizador; Dumbo, del director Tim Burton; y Mulan, con Liu Yifei como protagonista.

La dama y el vagabundo será la segunda película del director Charlie Bean, que con su ópera prima The LEGO Ninjago Movie recaudó el año pasado 123 millones de dólares en todo el mundo, según los datos del portal especializado Box Office Mojo.

