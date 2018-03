Se materializa Gorillaz

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo Gorillaz dejó de ser una banda virtual y se materializó en el escenario principal del segundo día del Vive Latino, en donde ofrecieron un show que no decepcionó a sus seguidores, quienes esperaron 16 años para poderlos ver de nueva cuenta en el país.

Antes de la medianoche del domingo las gradas del Foro Sol lucían a su máxima capacidad, y las tradicionales olas no pudieron faltar, en esta ocasión iluminadas con los teléfonos celulares; la explanada del lugar también estaba llena en espera de la agrupación encargada de cerrar el escenario Indio.

Los músicos británicos aparecieron a las 11:40 horas portando capas y máscaras de luchadores, mientras que sus fans lucieron los rostros de cartón de los personajes animados creados en 1998 por Jamie Hewlett.

La agrupación de rock alternativo inició la velada con su tema M1 A1, cuyo video se proyectó en la enorme pantalla al fondo del escenario; así como en las pantallas laterales del escenario; lo cual ocurrió en todas las canciones que contaban con videoclip.

Entre los más de 20 temas que Gorillaz interpretó estuvieron: Last Living Souls, Rhinestone Eyes, Every Planet We Reach Is Dead, Saturnz Barz, 19-2000, El Mañana, Andromeda, Hong Kong y Kids With Guns.

Durante hora y media que duró su show, los integrantes de la agrupación lidereada por Damon Albarn agradecieron al público y repitieron el nombre de "México", así como las frases "Viva México" y "Viva Latino", con gran entusiasmo; pero "su espíritu es único, los amo", fue la más significativa para los presentes.

Gorillaz contó con músicos invitados como De la Soul, con quien cantaron Superfast Jellyfish y Feel Good Inc; Pauline Black, para Charger; Peven Everett, en Strobelite; Jamie Principle, con Sex Murder Party; Little Simz, en Garage Party; Peven Everett, para Stylo; y Bootie Brown en el tema Dirty Harry.

Las canciones más ovacionadas fueron On Melancholy Hill, Tomorrow Comes Today y Clint Eastwood, tema con el cual salieron del escenario a las 12:55, luego de que el vocalista indicara "Muchas gracias, buenas noches", pero en menos de cinco minutos regresaron para interpretar otro par de canciones antes de finalizar su actuación.

Sarah Winchester, la heredera millonaria de la fortuna de Armas Winchester, esta convencida que ella y su familia son perseguidos por las almas de los asesinados por el cañón del infame rifle. Su obsesión la ha llevado a la construcción constante de la enorme mansión, diseñada para mantener a los espíritus controlados. Eric Price, un psiquiatra con un turbio pasado, es contratado para determinar el estado mental de Winchester.

100 MIN.

CLASIFICACIóN: B.

ELENCO: Helen Mirren, Jason Clarke.

DIRECTORES: Michael Spierig, Peter Spierig.

SPACE

13:21 hrs.

Iceman

En China, un guardia de la dinastía Ming es traicionado y unos guerreros intentan cazarlo, pero durante el combate resultan atrapados por el hielo. Cuatro siglos más tarde son descongelados: sus cuentas siguen pendientes.

CINECANAL

20:00 hrs.

Yo antes de ti

Louisa "Lou" Clark, una chica inestable y creativa, reside en un pequeño pueblo. Ella vive sin rumbo y va de un trabajo a otro para ayudar a su familia a llegar a fin de mes. Sin embargo, un nuevo empleo pondrá a prueba su alegría.

Martes 20 de Marzo de 2018

FOX

14:00 hrs.

La crisis de los 50

Tras ser abandonada por su esposo por una bella y joven mujer, Rose Lloyd se verá forzada a rehacer su vida de nuevo. Sorprendentes cambios físicos y un toque de seducción serán las armas para llevar a cabo su venganza.

El cierre. La agrupación británica aparecieron con máscaras de lucha libre; hace 16 años que Gorillaz no visitaba nuestro país.

