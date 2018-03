Quiere ser una inspiración

Archivo

Ciudad de méxico.- Pese a tener dos premios de la Academia y dos Golden Globe bajo su hombro, Hilary Swank no siempre tuvo la misma suerte. En entrevista, la actriz explicó que aun cuando inició su carrera viviendo en un coche con su madre, fue precisamente el tener a una mujer a la cual admirar lo que la formó con el paso de los años, además de que eso impidió que pensara en el fracaso como una opción.

"Nunca pensé en lo que pasaría si no lo conseguía, simplemente me dije a mí misma voy a ir y trabajar y trabajar, pero mi mamá me dio un gran regalo porque ella me dijo que podría lograr lo que quisiera siempre y cuando trabajara muy duro por ello, así que eso es parte de lo que me formó como mujer, tener a una mujer así de fuerte en mi vida. Siento que es muy importante seguir hablando sobre el tema de las mujeres y estas oportunidades para que otras mujeres puedan leerlo y nunca darse por vencidas", afirmó.

Swank, quien estuvo de visita en la ciudad como una de las invitadas en Liberatum, evento organizado por la agencia Makken, expresó que ver a mujeres alzar la voz en Hollywood y en otras partes del mundo, eran la prueba de que merecen ser escuchadas. "No creo que sea complicado ser una mujer en Hollywood en lo absoluto, creo que es muy emocionante ser una de ellas en este momento y no creo que pudiera haber un momento más fascinante. Las mujeres en particular nos estamos uniendo en solidaridad para demandar igualdad de salarios, no más acoso sexual y nos estamos uniendo en pro de la igualdad".

Además de prepararse para el estreno de la serie Trust a fin de mes, la protagonista de P.D. Te amo también ha decidido incursionar en el mundo del diseño con lo que quiere, subraya, recordarle a las mujeres de qué son capaces. "Cree mi propia marca de ropa llamada Mission Statement, tiene cierto lado lujoso, pero hecho con excelentes telas y muy chic, la llamo así porque quiero alentar a las mujeres a que personas su propia misión". Al cuestionarle sobre si admira a otras mujeres como Victoria Beckham por dar el brinco del mundo de la música al del diseño, no lo duda un segundo: "Victoria es una diseñadora increíble y adoro sus vestidos, soy una de sus más grandes fans".

La actriz consideró que incluso, aunque ahora goce de popularidad, han sido los errores de los que más ha aprendido y que cualquier mujer debe ser motivo de admiración. "Admiro a la mujer actual, en mi opinión, las mujeres están haciendo todo ahora y no hay nada que no puedan hacer. Creo que al avanzar hacia su propio poder y hacerlo, están probando de que son capaces de vivir todo aquello que su corazón desea y eso es super importante para la siguiente generación, el poder ser testigos de ello, darse cuenta de que cualquier cosa que su mente crea y prepares, lo puedes hacer realidad, eso no significa que no tengamos tiempos difíciles o no nos caigamos, todo eso es parte de ello, porque creces gracias a esas experiencias", subrayó.

