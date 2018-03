Motiva proyecto a jóvenes deportistas

ACTIVIDADES FÍSICAS SON UNA HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Después del período de inseguridad, uno de los proyectos que se llevó a cabo en el pueblo fue la academia de futbol "Santos Peñoles Sombrerete". Ahí, entre risas y porras, entrenan 100 menores de edad de lunes a viernes; quienes deben cumplir únicamente dos requisitos: ir a la escuela y no perder la motivación.

Aquel miércoles, ni los rayos del Sol impidieron el entrenamiento; cada integrante del equipo portaba su playera con orgullo y en las gradas se escuchaban las porras de los padres de familia. "Esta academia les brinda formación académica, deportiva y profesional. Es como una contrallave, de un lado debe estar el apoyo de los papás y del otro el trabajo de los entrenadores", mencionó Héctor Santos Salazar, uno de los "profes" del club.

Santos Salazar lleva un año y medio enseñando sus mejores técnicas de futbol, y durante este tiempo ha sido testigo de la evolución que han tenido sus alumnos. Uno de ellos es Héctor Manuel Soriano, un joven de 13 años que desea convertirse en futbolista profesional.

"Meny", como le dicen sus compañeros, es el lateral izquierdo del equipo. Para él, ser integrante de la academia ha sido un camino de esfuerzo y sacrificios, porque además de mostrar disciplina, debe sobresalir en la escuela para seguir ahí.

"Me motiva mucho perseguir mi sueño, porque quiero ser jugador profesional. Aquí convivo con mis compañeros y me encanta venir a entrenar. No pienso dejar el equipo por nada, porque aquí tengo a otra familia y yo nací en la cancha", dijo después de jugar una "cascarita" con sus amigos.

Durante el entrenamiento, los padres de familia alentaban a sus hijos con euforia. Ellos consideran que la academia los ha beneficiado en su personalidad, pues dentro de aquella cancha "entregan su corazón y demuestran su potencial". "Los niños se motivan en la escuela y son muy responsables en el equipo y en el hogar", comentó Blanca Estela Lazalde, una de las mamás que se encontraba en la tribuna.

De acuerdo al Centro Internacional para la Seguridad en el Deporte, las actividades físicas son una herramienta de transformación social dentro de las comunidades; pues gracias a ellas se promueven valores como la igualdad de género y la integración. En Sombrerete, además de la Academia Santos Peñoles, también se inauguró la escuela de beisbol Algodoneros de Unión Laguna Peñoles el 29 de agosto de 2017. Ahí acuden 80 menores de edad, que de igual forma han mostrado un desempeño notorio en su personalidad.

Se dieron las seis de la tarde y el entrenamiento había culminado. Algunos jóvenes se regresaron a su casa para terminar su tarea y otros se fueron a la plaza principal por un helado. (continuará...)

Requisitos. Para entrenar, a los jóvenes se les pide ir a la escuela y no perder la motivación.

