Ser camionera, un oficio al volante para 'nervios de acero'

Con 32 años de edad, María Juanita Castro, es una de las pocas mujeres que en Coahuila eligió enfrentarse a diversos obstáculos y actos de discriminación, esto luego de que decidiera dedicarse a un oficio de grandes riesgos y poca aceptación en el gremio camionero varonil, no obstante, a cuatro años de experiencia, ha logrado derribar las barreras de desigualdad y obtener el reconocimiento a sus esfuerzos.

María Juanita relató que fue la necesidad la que la impulsó a conseguir una mejor oportunidad de vida y dejar a un lado los posibles riesgos.

"Lo que sabía hacer mejor era manejar, lo cual decidí hacer después de haber sido cocinera y chofer de una familia reconocida de Saltillo. No fue fácil, pues al principio mi familia me juzgaba por querer dedicarme a operar tráileres", dijo.

Pese a que son pocas las mujeres que en el país se dedican a este oficio de riesgo y de sacrificios, María Juanita, optó por entregarse a esta labor con el objetivo de sacar adelante a sus tres hijos.

A través de los años este oficio ha sido desempeñado por hombres, pues aparte de los riesgos carreteros que conlleva las vialidades, existe inseguridad en las carreteras que convergen los estados del norte del país.

El oficio se ha desarrollado por personas rudas y con suficiente fuerza para manejar vehículos pesados. Sin embargo, contrario a ello, el perfil de Juanita, muestra una mujer de estructura corporal delgada, baja estatura, mientras que su aspecto personal, es sumamente cuidadoso.

"Debes de tener nervios de acero, tener tus sentidos bien abiertos y reaccionar ante cualquier cosa, pues en un abrir y cerrar de ojos, puede ser fatal", destaca.

Fue en esta etapa que se topó con muchos obstáculos, en donde observó muy marcado el machismo, pues por su condición de mujer, nadie aceptaba darle trabajo.

No fue, sino hasta después que se le reconoció su labor, tras demostrar que podía cumplir con un trabajo, el cual contemplaba viajes de hasta más de 3 mil kilómetros en una sola vuelta, lo que significa 38 horas de viaje.

En la actualidad, y con 32 años de edad, es madre de tres niños, quienes a diferencia de otros hijos a diario pasan gran tiempo de calidad con ella, pues nunca se sabe cuándo tendrá que hacer un viaje largo.

María Juana destaca en el estado por su carácter y valentía al tomar este oficio, en la cual a diario carga hasta con 23 toneladas en una unidad de quinta rueda, la cual bautizó como "Mis Tres Amores", en honor a sus hijos.

"Por mis hijos y mis papás decidí esta profesión, ya que la paga es muy buena y eso me ayudaría a tener mi propia casa", recordó.

Juanita explica que para salir adelante en este trabajo es necesario encomendarlo a Dios a diario, pues no puede darse el lujo de no regresar a casa sana y salva.

María Juanita relató que sólo en una ocasión tuvo un accidente reciente, el cual se suscitó el año pasado, cuando se dejaron venir las nevadas al estado.

"Sólo un accidente he tenido; en la nevada del año pasado donde me salí del camino; estoy consciente de lo que pueda pasar y he hablado con mis hijos que este oficio es muy riesgoso, pues muchos salen, pero no regresan", lamentó.

Manifestó que el valor que se da a sí misma es gracias a sus pequeños, así como por el apoyo de familiares y amigos quienes piden por ella para que regrese con bien a casa.

