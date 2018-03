CRITICA QUE MARGARITA ZAVALA PUEDA SER CANDIDATA CON FIRMAS FALSAS

Aunque no alcanzó el número de firmas que el Instituto Nacional Electoral exige a los aspirantes independientes a la Presidencia de la República, el periodista Pedro Ferriz de Con solicitó su registro como candidato el viernes pasado y unas horas después de hacerlo, nos dice: "nadie alcanzó las firmas si hablamos legalmente, porque comprar credenciales de elector en un mercado negro de credenciales no es alcanzar las firmas, es hacer trampa. Yo no hice trampa, otros hicieron trampa (…)".

Ferriz de Con se dice confiado en conseguir el registro porque, comenta, "el INE no es quien debe de determinarlo, sino el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral no se puede ceñir solamente a las reglas de la Ley Electoral, lo que debe de ceñirse es a las reglas, normas o las leyes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Y cita el párrafo segundo del artículo 35 de la Constitución: "por el hecho de ser mexicano tienes derecho de votar y de ser votado, partiendo de la base de los principios que te exija la autoridad electoral y los principios que exigen son: una asociación civil, una fiscalización de la asociación civil que sea totalmente 100 por ciento reportable, un plan de gobierno a través de una plataforma política".

El aspirante presidencial independiente asegura haber cumplido en tiempo y forma con todo ello "y la previsión de las 866,593 firmas no está contemplado en la Constitución (…). Cumplí con los principios de la contienda, pero no hice trampa, no acudí a un mercado negro de credenciales, no tengo credenciales apócrifas y por lo mismo estoy en línea con lo que el INE me pediría y por ello espero que mi candidatura llegue a ser legitimada".

→ ¿Aunque no tengas el número necesario de las firmas?-, se le pregunta.

-No es una previsión de la Constitución-, responde.

→ ¿Sería, entonces, obviar los asegunes o los detalles de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE)?

-Bajo esa premisa estaríamos atendiendo no a la LGIPE, sino a la Constitución, y la Constitución hasta donde yo entiendo va por encima de cualquier ley de carácter local o federal que no vaya por encima de la propia Constitución y por lo mismo yo estoy en ley y no solamente estoy en ley, sino que estoy tranquilo de que ni hice trampas, eso es lo más importante, no hice trampas y al no haber hecho trampas (…) eso me da la oportunidad de poder aspirar por la vía legal sin que haya ninguna cortapisa a mi propuesta.

Respecto a los casos de Jaime Rodríguez Calderón, el "Bronco", y Armando Ríos Piter, quienes según el INE no podrán registrarse debido a que no alcanzaron el número de firmas necesario luego de una depuración motivada por la detección de firmas apócrifas, Ferriz de Con dice: "El Bronco tiene más del 70 por ciento de inconsistencias, el señor Armando Ríos Piter tiene más del 80 por ciento de inconsistencias".

Respecto a Margarita Zavala, que sería la única en condiciones de registrarse, comenta: "la señora Margarita Zavala tiene 435 mil firmas apócrifas y eso no solamente no le debería de dar paso a ser candidata, sino que debería de ponerla en el preámbulo de acabar en la cárcel, y la pena por hacer fraude electoral esta tipificada entre 5 y 10 años de cárcel por un delito cometido en el caso de Margarita Zavala y de los otros dos que hasta donde yo sé y entiendo ya son historia".

→ (…) Pero todo indica, al menos hasta hoy, que sería la única que pudiera registrarse, según las información que tenemos disponible… ¿presentarías algún recurso en contra del registro de Margarita Zavala?-, se le cuestiona.

-Yo lo primero que te preguntaría es ¿en base a quién o qué Margarita Zavala es la única que puede registrarse, bajo qué premisa, quién lo dice?-, responde Ferriz.

→ La información que ha salido del INE...

-El INE está avalando con Margarita el que se suba a la boleta teniendo 435 mil firmas falsas, eso es un fraude, si eso es un fraude y no se castiga yo seré el primero en ponerme enfrente para evitar que una mujer como ella que ha cometido un fraude de esa naturaleza pueda ser candidata.

Respecto al caso de su registro que, según adelanta, terminará en el tribunal, Pedro Ferriz de Con espera que se resuelva antes de finales de este mes, "cuando empiecen las campañas políticas y me den la oportunidad de hacer campaña y no solamente de hacer campaña, sino de estar en los debates y de debatir en contra de personas que no tienen la más mínima idea de lo que hay que hacer con el país cuando yo llevo 46 propuestas que cambiarán a México radicalmente en caso de que llegáramos a tener un gobierno ciudadano encabezado por tu servidor".

Y agrega: "me siento totalmente tranquilo de haber pedido al Tribual Electoral que me asuma como candidato bajo la premisa de que no tengo nada qué esconder, no tengo ninguna trampa en medio de todo esto. (…) Yo sé que si se hubiera abierto la aplicación hubiera habido millones de personas que hubieran firmado a mi favor, pero que no lo permitió el sistema, porque saben que al ser yo un contrapeso del sistema, el señor Enrique Peña Nieto, presidente de México, cuando deje de ser presidente de la República, si yo fuera presidente, al día siguiente acabaría en la cárcel".

→ En caso de que no obtengas el registro, que es una posibilidad, ¿te sumarías a algún proyecto?-, se le pregunta.

-Ninguno. Yo no voy de acuerdo con los partidos políticos, no voy de acuerdo con los políticos, que pienso que son unos cerdos, que lo único que hacen es trampa y yo no voy de acuerdo con ellos y quiero un México de legalidad y por lo mismo no voy de acuerdo con la idea de que un poquito de trampa permitiría pasar como es el caso de Margarita.

Respecto a las acusaciones que han surgido contra el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, el periodista apunta: "Yo sé que hay un acuerdo entre Felipe Calderón-Margarita Zavala de Calderón y el presidente Peña para hacerle la vida imposible a Ricardo Anaya, un hombre al que no voy a avalarlo, pero simplemente creo que se le echó encima el sistema aduciendo un ilegalidad en sus procedimientos, presunto lavado de dinero y cosas de éstas".

Y luego arremete contra el presidente nacional del PRI: "si a mí me acusa un hombre como Enrique Ochoa Reza (…) de ser fraudulento, bienvenido que me acuse un cerdo como ese, no tengo otra cosa más que agradecer a la vida que me acuse un hombre de esa calaña (…). Acabo de ver cómo acaban de exonerar al exgobernador de Chihuahua aduciendo que son delitos no graves los cometidos cuando yo a ese hombre yo lo hubiera metido a la cárcel sin haber pestañado, y el presidente de la República lo protegió, yo pienso que estamos viviendo un mundo al revés y tenemos que cambiarlo para que sea derecho".

Respecto a Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia", considera que también está siendo blanco de ataques. "A Andrés Manuel lo están atacando mediáticamente con un montón de memes y de cosas de comunicaciones que hablan de López Obrador comparado con Nicolás Maduro, con el señor Chávez y con toda la intransigencia de la izquierda de este movimiento bolivariano, trasnochado, del siglo pasado, brutal, que no voy de acuerdo con ello. Pero el gobierno tiene estrategias diferentes: contra Andrés Manuel es por la vía mediática en las redes, contra Ricardo Anaya es por la vía supuestamente legal echando andar al abogado general de la nación (PGR) que, por cierto, es un puesto vacante (…). Hoy estamos viendo cómo el Estado mexicano a través del presidente de la República utiliza los instrumentos de gobierno para atacar a sus adversarios".

Y Pedro Ferriz de Con asegura que él mismo ha sido víctima de ataques. "Yo te lo puedo decir en primera persona, yo he sido víctima de ataques del SAT. Entablé un juicio en contra de SAT y ¿sabes qué? demandé al presidente de la República, al secretario de Hacienda en ese tiempo, Luis Videgaray, al director del SAT entonces, Aristóteles Núñez, y al director administrativo de la sección administrativa metropolitana que me tocaba. A los cuatro les gané un juicio por 22 millones de pesos que aducían yo tenía una falta y una evasión de impuesto, cuando en el fondo lo único que estaban haciendo era coaccionarme, ese tipo de instrumentos los están utilizando en contra de Anaya están haciendo lo mismo (…)".

El universal

Proceso. El pasado 16 de marzo 2018, Pedro Ferriz de Con, acudió al Instituto Nacional Electoral para registrarse como candidato independiente a la Presidencia de la República.

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...