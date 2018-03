Niega Femsa pronunciamiento a favor o en contra de algún candidato

CIUDAD DE MÉXICO.-

La empresa Femsa rechaza que su presidente, José Antonio Carbajal, haya conminado a empresarios a no apoyar a Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos haremos Historia a la Presidencia.

La noticia fue difundida en el portal La Política Online, el 10 de marzo, y un día después en un video por el portal Regeneración. Ni el video, ni la nota ofrecen pruebas de la declaración, ni identifica a las fuentes, por lo que no fue posible comprobar su veracidad.

La Política Online dijo a Verificado 2018 que: “Por lo sensible de las temáticas, manejamos fuentes off the record (sin registrar nombre de la fuente). Este es el caso y no podemos compartir nombres. Nuestra fuentes son confiables y de primera mano”.

El video fue subido a Youtube por Regeneración y subido a Facebook por la página El gato político, en donde ha sido compartido 30 mil veces y ya cuenta con 440 mil reproducciones. En él, una voz en off asegura que: “El mandamás de Femsa (Coca Cola, Oxxos) se lanza contra AMLO”, y añade que el empresario “se opone a que AMLO toque la Reforma Energética ya que afectaría a los Oxxo Gas”.

La información original publicada por el portal La Política Online asegura que Fernández Carbajal habría enviado una serie de mensajes a empresarios cercanos con la consigna de que: “Está bien reunirse con el candidato de Morena, pero que hay que pensar seriamente la opción de apoyarlo”, alegando que López Obrador modificaría la Reforma Energética, lo que que afectaría a los Oxxo Gas, que forman parte de su negocio.

Por su parte, Mauricio Reyes, director de Comunicación Corporativa de FEMSA, desmintió la información y señaló que: “El señor Fernández no ha hecho pronunciamiento alguno sobre lo expresado por ninguno de los aspirantes a la Presidencia de la República, por lo que refiere el mencionado video es absolutamente falso”.

Este es un caso en donde las dos versiones se contraponen, aunque los autores de la nota no aportan pruebas de su dicho.







