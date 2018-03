Fallece exdelantero Ezequiel Orozco

Agencias

Ciudad de méxico.- Hay días en el que el futbol pierde y es tal su tristeza que se le escurren las lágrimas en señal de luto. Ayer fue uno de esas jornadas aciagas, trágicas.

El exdelantero Ezequiel Orozco, de tan sólo 29 años de edad, dejó de existir, tras perder la batalla contra el cáncer de pulmón que padecía. Conmoción en el balompié nacional, por la partida de un guerrero, que se aferró a la vida durante varios meses.

Silencio y dolor acompañaron la pérdida ya irreparable de un joven que quería ser un ariete de élite.

"Me siento bien, me siento una persona sana, eso es lo que me da optimismo para seguir viviendo", manifestó "Cheque" en julio del año pasado, como la manera de no perder la esperanza de sobrevivir a la crueldad de la enfermedad.

"Tengo fe en Dios, él nunca se equivoca y si paso por esto, es por algo. Dios no me está dejando solo, porque tengo a mi madre, que es mi pilar", agregó.

No pudo más y falleció.

La muerte del atacante que debutó en Necaxa y pasó por otros equipos como Chiapas, Atlante y Murciélagos, cimbró a sus compañeros de profesión.

Los recuerdos de aquel último partido en 2016 entre Murciélagos y Tampico Madero en el que "Cheque" Orozco estuvo presente y tocó dos veces el esférico para salir de cambio inundaron de nostalgia a sus colegas y a las distintas directivas de los clubes de la Liga MX y el Ascenso MX.

También volvieron a la mente todas las muestras de solidaridad que los futbolistas y personajes de otros ámbitos le mostraron como los partidos de homenaje y colectas para ayudarlo económicamente en su batalla contra el cáncer.

La lucha de Orozco unió a todos a su alrededor. Querían su recuperación a como diera lugar.

Pero el futbol mexicano perdió a uno de sus hijos por un mal tan terrible. Y el que el cielo pidió la presencia del valeroso Ezequiel Orozco.

LAMENTAN MUERTE

El mundo del futbol expresó su consternación a causa de la muerte de Ezequiel "Cheque" Orozco, quien fuera futbolista profesional hasta noviembre del 2016 y que tuvo un retiro obligado de las canchas a causa del cáncer.

Diversos equipos y jugadores han dado su pésame a través de las redes sociales después de que en las primeras horas de este viernes 16 de marzo, se diera a conocer que el "Cheque" Orozco había perdido su batalla más difícil.

"Lamentamos profundamente la partida del 'Cheque' Orozco. Nos unimos a esta pena que embarga a su familia y al futbol mexicano", publicó Chivas en su cuenta de Twitter.

"Sentimos mucho la partida de nuestro compañero y amigo Ezequiel Orozco, fuiste un gran guerrero dentro y fuera de la cancha. ¡Buen viaje Cheque!", escribió la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFproMX).

"Que triste noticia, descansa en paz guerrero Ezequiel Orozco", fue el mensaje que Christian "Chaco" Jiménez escribió en la red social.

"El Club @LobosBuapMx lamenta el fallecimiento de Ezequiel Orozco. Nos solidarizamos con sus familiares, amigos y el fútbol mexicano. Descanse en paz", publicó Lobos BUAP.

"La #FamiliaTiburón se une al luto que embarga a todo el fútbol mexicano por el sensible fallecimiento de Ezequiel Orozco. ¡Hasta siempre, 'Cheque'!", posteó el club Veracruz entre los tantos mensajes de la familia futbolística de México.

Ayer, falleció el delantero Ezequiel Orozco (d), de Murciélagos del Ascenso MX, víctima de cáncer de pulmón.

