Polemiza Cabildo por presuntas violaciones

EXHORTAN A MUNICIPIO AL RESPETO A DERECHOS DE LA COMUNIDAD LGBTTTIQ

El tema de las quejas por violaciones a los Derechos Humanos que denuncian personas de la comunidad LGBTTTIQ llegó hasta la Sesión de Cabildo en donde desató polémica.

La discusión comenzó cuando la presidenta de la comisión de Derechos Humanos e Igualdad, Nadia Porras, exhortó al ayuntamiento el respeto a los derechos de la comunidad LGBTTTIQ argumentando las quejas interpuestas en la CDHEC por tres personas.

"Asistí a un taller que tenía como tema base los Derechos Humanos, establecía no sólo los preceptos que todos debemos conocer para una óptima convivencia, sino las responsabilidades que como autoridades debemos ejercer, promover, respetar, proteger, y garantizar los Derechos Humanos siempre teniendo como valor supremo la dignidad humana".

"Concepto que se pierde o se desvirtúa cuando en la práctica una persona o un grupo de personas olvida que todos somos iguales ante la Ley, dentro de los dos y medio meses que llevamos en esta administración no se han hecho cumplir estas cuatro responsabilidades, prueba de ello son las detenciones de tres mujeres trans que caminaban por la ciudad", expuso.

Por su parte, el alcalde Jorge Zermeño, negó que existieran tales violaciones y señaló que se trata de una "campaña difamatoria", pues de las 10 denuncias que inicialmente se dieron a conocer, ahora se habla sólo de tres.

El alcalde señaló que si existe alguna violación se deberá denunciar ante las autoridades correspondientes y "no que se acuse a la administración y menos al alcalde.

"Todos somos iguales ante la Ley, cualquiera que cometa alguna infracción o un delito es sujeto de que se le sancione, no hay un hostigamiento hacia nadie, esto es total y absolutamente falso, por eso no quiero seguir el juego a quienes pretenden hacer grande un problema que no existe, un problema que solamente pretende distorsionar la imagen de una administración de la justicia y respetuosa de los Derechos Humanos".

Por su parte, el regidor José Ignacio García Castillo dijo que llamaba su atención esta defensa por parte de la bancada priista debido a que el partido que representan "nos ha sumido en la pobreza de toda la vida desde que nacimos como país" y sus gobernantes "han sido los principales culpables de que estos derechos no los tengan la mayoría de los mexicanos".

El regidor Enrique Sarmiento, respondió que el PRI no es el único partido que ha gobernado, "Aquí nos trae un tema de las garantías y los Derechos Humanos, así deberíamos defender la situación en Torreón (….) porque no le reclamaron a Calderón, a Fox ha habido alternancia que no se les olvide, también hay que tener memoria".

En la sesión además se aprobó por mayoría el estado financiero del mes de febrero de este año, así como la firma del convenio con Fundación Jimulco, quien recibirá 840 mil pesos en este año.

Polémica. Cabildo de Torreón, así como el alcalde Jorge Zermeño, debatieron sobre violaciones a derechos denunciadas por tres personas de la comunidad LGBTTTIQ.

