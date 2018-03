Sessions despide al exsubdirector del FBI

El secretario de Justicia Jeff Sessions anunció ayer que despidió al exsubdirector del FBI Andrew McCabe, apenas dos días antes de la fecha en que se jubilaría.

La medida, que ya se esperaba, fue tomada por recomendación de funcionarios de disciplina del FBI. Se prevé que un informe del inspector general concluya que McCabe no fue franco con la oficina de supervisión mientras revisaba la manera en que la agencia manejó la investigación de los correos electrónicos de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton. Sessions dijo en un comunicado que los investigadores "llegaron a la conclusión de que el señor McCabe había efectuado una revelación no autorizada a los medios de comunicación y no fue franco _incluso al declarar bajo juramento_ en múltiples ocasiones".

De inmediato, McCabe emitió un comunicado en el que discrepó con esas afirmaciones, y aseveró que su despido forma parte de una "guerra" del gobierno del presidente Donald Trump contra el FBI.

"Estoy siendo señalado y tratado de esta forma debido al papel que desempeñé, a las acciones que tomé, y a los eventos de los que fui testigo tras el despido de James Comey", afirmó McCabe, refiriéndose al exdirector del FBI al que Trump echó en mayo pasado.

A pesar de que McCabe pasó más de 20 años en el FBI, y había desempeñado importantes papeles en algunas de sus investigaciones más recientes, Trump lo criticó repetidas veces y afirmó que era emblemático del liderazgo de la agencia, la cual el mandatario dice actúa en forma parcial contra su gobierno. La Casa Blanca había dicho que la decisión de despedirlo le correspondía al Departamento de Justicia.

Ap

Se va. El despido es simbólico en cierto grado, ya que Andrew McCabe había estado suspendido del FBI desde enero.

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...