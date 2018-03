Niega acoso de Pedro Damián

Archivo

Ciudad de méxico.- La actriz Paulina Goto negó que haya sufrido acoso sexual por parte del productor Pedro Damián, motivo por el cual dijo que actuará legalmente contra la publicación que divulgó lo anterior, ya que no le parece justo que la desacrediten de esa forma.

La artista mexicana, quien acudió a la presentación de una nueva colección de joyas, expresó a los medios de comunicación su indignación por este tipo de información que desconoce de dónde salió. Dijo que el productor fue quien le dio la oportunidad de protagonizar su primera telenovela, Niña de mi corazón, "pero hasta ahí".

"Nunca sufrí acoso de su parte", comentó Goto, quien agregó que más adelante dará detalles de las acciones que emprenderá contra una publicación por un artículo relacionado con ella, que hace alusión a la supuesta relación sentimental que tuvo con Pedro Damián.

Destacó que dicha revista sacó cosas bastante fuertes, muy feas, "son puras mentiras que me desacreditan y en las que se inventaron conversaciones, por lo que ya estoy tomando cartas en el asunto y cuando se pueda hablaré más".

Compartió que en su momento dará detalles, pues no le parece que hablen así de una mujer, ni de nadie, ya que ella ha hecho una carrera a base de trabajo y esfuerzo. "Mi trayectoria me ha costado y nadie me ha regalado nada. He trabajado mucho para llegar al punto en el que estoy viviendo profesionalmente, pero hasta ahí", explicó la actriz, quien recién terminó la telenovela El vuelo de la victoria, al lado de Horacio Pancheri.

Sin temor, la joven actriz admitió que sí ha sido víctima de acoso sexual, pero no quiso dar detalles al respecto, pues hace mucho tiempo que pasó y ya pudo superarlo. "Fue un momento en el que yo me sentí mal, confundida y sin saber qué hacer, pero reaccioné, me fui y no pasó nada", comentó Goto.

En torno a sus proyectos profesionales, la actriz compartió que en breve hará interesantes anuncios, mientras tanto disfruta el momento que vive actualmente.

Injusto. La actriz Paulina Goto desmintió a la publicación que divulgó el rumor; tomará acciones legales en su contra.

