Denuncian presuntas anomalías en Simas

HALLAN LIQUIDACIONES DE 2017 'A PERSONAS QUE NO ERAN TRABAJADORES'

El siglo de torreÓn

Ernesto Hernández Ávalos, gerente de Finanzas del Simas asegura que se detectaron 13 personas indemnizadas el año pasado, cuando no les correspondía porque no eran trabajadores. Fueron contratados por honorarios asimilables al salario.

"No tenían derecho a ninguna prestación ni a seguro social ni vacaciones ni aguinaldo, pero se les indemnizó en diferentes fechas y no tenían derecho".

En entrevista realizada ante el gerente Juan José Gómez y el contador Mariano López dice Hernández Ávalos que "la responsabilidad es de que se les haya liquidado y además tengo entendido, a mí no me consta, pero a él sí por eso lo traje, (Mariano López), que ellos mandaban incluso a recoger esos cheques, los mandaban cambiar... se les contrató a las personas desde 2014 y cada mes se les hacía un contrato y se les renovaba cada mes".

Hernández Ávalos expresa que "independientemente si se repartían o no el dinero, a mi lo que me interesa es saber por qué se les liquidó, si no se debió hacerlo, ellos si nos hacen a nosotros un escándalo por unas liquidaciones que procedían y los montos estaban correctos, entonces por qué ellos se curan de espanto".

Dice que no es una revancha, "pero sí es una contestación a lo que ellos están haciendo".

Según Hernández Ávalos, "estamos investigando casos de gente, de un proveedor que les cobraban de más para quedarse con una parte".

Juan José Gómez intervino "es un proveedor, ese caso lo estamos preparando bien para documentarlo".

Por su parte, el exgerente del Simas, Xavier Herrera dice tajante. "Que denuncien los hechos, que me llamen a que les explique si no saben, que me citen otra vez por WhatsApp como la vez anterior, todas esas personas que ellos dicen, no hay ninguna que no trabajaran ahí, hay expediente, hay todo".

Señala que los documentos que muestra el Simas no necesariamente son probatorios de alguna responsabilidad,

"Ya tienen tres meses, apenas hacen estos señalamientos, no cabe duda que no le saben ni a lo administrativo, por esa razón no hacen otra cosa que estar señalando, pero y el trabajo, dónde está, todo lo que quieren es amortiguar los errores que han cometido como el caso de la directora Jurídica, Rosario Jiménez Sifuentes con lo que quedaron exhibidos. De todas las personas contratadas y dadas de baja sí se informó al Consejo, de todos los despidos y las condiciones de pago".

EL SIGLO DE TORREÓN

'Que no trabajaban' Dicen que no hay expedientes de esas personas. Dicen que no hay expedientes de esas personas. ⇒ Que las firmas son diferentes. ⇒ Que no cuentan con soporte de tarjeta del Instituto Nacional Electoral. ⇒ Que no les correspondía indemnización. ⇒ Un supervisor técnico cobró de finiquito alrededor de 100 mil pesos.

Irregulares. Señalan que trabajadores del Simas contratados por honorarios asimilables fueron despedidos el año pasado con liquidaciones, cuando legalmente no tenían derecho.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...