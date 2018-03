Abogado de Duarte defenderá a J. Duarte

Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, compartirá abogado defensor con el ex mandatario de Chihuahua, César Duarte, pues ahora será representado por el abogado Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana.

Así lo confirmó el propio Sánchez Reyes Retana, quien afirmó que en días pasados sostuvo diversas conversaciones con Duarte de Ochoa para analizar la posibilidad de hacerse cargo de su defensa debido a que el abogado Marco Antonio del Toro Carazo decidió dejar de llevar el asunto.

Explicó que actualmente está en proceso de coordinarse con el despacho del Toro Carazo para agilizar la transición de defensas y prepararse para las siguientes diligencias en el caso.

Javier Duarte no es el primer ex gobernador acusado de corrupción cuya defensa encabezará Reyes Retana, quien es especialista en Derecho Penal, pues también asumió la defensa del ex mandatario de Chihuahua, César Duarte, actualmente prófugo.

Antes de los Duartes, el abogado defendió al general Tomás Ángeles Dauahare, acusado de tener nexos con el crimen organizado durante la administración de Marisela Morales al frente de la PGR.

Agencias

Corrupción. Javier Duarte no es el primer exgobernador acusado de corrupción que es defendido por Reyes Retana.

