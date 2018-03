Pide ONU-DH excluir pruebas obtenidas bajo tortura de caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO.-

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab, consideró que el Poder Judicial debe excluir del expediente las pruebas obtenidas bajo tortura en la investigación del caso Ayotzinapa.

"Al Poder Judicial se le llama a excluir todas las pruebas obtenidas por tortura y admitir los Protocolos de Estambul u otros peritajes independientes hechos, como el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos", dijo.

Jarab presentó el informe "Doble Injusticia" en el que reveló que 34 de 129 detenidos por la desaparición de los normalistas en Guerrero, fueron torturados por elementos de la PGR, Marina y de la Policía Federal.

En la sede de la ONU en México, el diplomático afirmó que si "no hay en contra de algún procesado, otros elementos probatorios que las confesiones viciadas, sí debería salir libre".

"Pero es una decisión en este sentido que no es nuestra, evidentemente no podemos querer en el Siglo 21 que una persona pueda ser sentenciada sólo por una confesión bajo tortura. No estamos en ningún sentido cambiando lo que debería ser el desarrollo del proceso penal en un Estado de Derecho, al contrario estamos instando que se respete el Estado de Derecho", sostuvo.

Jarab advirtió que lo que se documentó en el informe puede constituir una "doble injusticia hacía los procesados, ya sea por el derecho a la verdad de las familias de los estudiantes de Ayotzinapa".





