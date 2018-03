INE sanciona a independientes en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO.-

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso multas por 108 mil 487 pesos a 6 de los 7 aspirantes a candidatos independientes al Senado que, sin embargo, acreditaron los requisitos de fiscalización, más de los de número y dispersión de firmas, por lo que podrán solicitar registro y llegar a la boleta el 1 de julio.

El aspirante al senado por Nuevo León, Raúl González, alcanzó la mayor sanción, 48 mil 360 pesos, seguido de Pedro Kumamoto, de Jalisco, quien fue multado con 34 mil 174 pesos.

En el caso de Kumamoto, los consejeros tuvieron votación dividida, pues se discutió sobre la presunta recepción de aportaciones de un ente prohibido por la ley, en este caso una persona física que desempeña actividad empresarial.

Aunque la irregularidad fue descartada, la consejera Adriana Favela explicó que durante la fiscalización se detectó que recibió aportaciones Andrés Barrios, persona física que desempeña actividad empresarial.

Además se acreditó que esa aportación fue para desarrollo de una página web "vamosareemplazarles.mx" por 10 mil 890 pesos, pero los gastos de ese portal fueron compartidos con otros aspirantes a candidatos independientes a diputados federales, lo que no estaba permitido.

Favela explicó que al corregir, en respuesta al oficio de errores y omisiones, se registró la aportación a nombre de Aldo Partida por 11 mil 730 pesos, una cantidad diferente.

Sin embargo, la irregularidad de haber recibido recursos de ente prohibido fue rechazada por la mayoría de los consejeros pues, explicó la consejera Dania Ravel, si bien no están permitidas las aportaciones de personas físicas que desempeñan actividad empresarial, se corrigió lo que originalmente había reportado y se registró una aportación en especie de un simpatizante.

"Es cierto que modificó lo reportado pero para eso son los oficios de errores y omisiones", destacó. Admitir este tipo de corrección es lo que se ha hecho en otras fiscalizaciones, destacó la consejera Pamela San Martín.

También hubo posturas divididas porque originalmente se había tasado que el costo de la página web era de 170 mil pesos, pero, expuso la consejera Pamela San Martín, hay precedentes de que una página web si cuesta 10 mil 500 pesos, como reportaron en promedio cada uno de los aspirantes a candidatos independientes beneficiados del portal.

Los otros aspirantes al Senado que sí reunieron los requisitos pero fueron multados fueron Manuel Jesús Clouthier Carrillo, de Sinaloa, con 9 mil 752 pesos; Pablo Abner Salazar Mendiguchia, de Chiapas, con 6 mil 286 pesos; Lorenzo Ricardo García de León Coria, de Baja California Sur, con 5 mil 642 pesos y Soledad Romero Espinal, de Guerrero, con 4 mil 271 pesos.

Durante la fiscalización a todos los aspirantes al Senado por la vía independiente que estuvieron vigentes en el proceso de captación de firmas se impusieron en total multas totales por 346 mil 740 pesos a 20 aspirantes a candidatos independientes al Senado por irregularidades en sus informes de ingresos y gastos, aunque de ellos sólo 6 estarán en posibilidad de llegar a la boleta.

Las sanciones son reducidas, pues las conductas Básicamente se refieren a presentación extemporánea de actividades de recaudación de firmas y de reporte de ingresos y egresos así como y falta de presentación de facturas.

De los fiscalizados en total se sancionó a 23 con el impedimento a no participar en el actual proceso electoral porque no presentaron informe de ingresos y gastos. En uno de los casos, expuso el consejero Ciro Murayama, se detectó a un aspirante que no informó nada pero en cambio participó en un proceso interno de un partido, por lo que perderá el derecho a contender también por esa vía partidista.





