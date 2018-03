Jura Merkel como canciller para una cuarta legislatura

BERLÍN, ALEMANIA.-

La canciller alemana, Angela Merkel, juró hoy su cargo tras ser votada mayoritariamente por el Bundestag (cámara baja) para una cuarta legislatura y ser nombrada formalmente por el presidente del país, Frank-Walter Steinmeier.

"Juro dedicar todas mis fuerzas para el bienestar del pueblo alemán, multiplicar sus beneficios, evitarles daños, garantizar y defender la constitución y las leyes de la Federación, cumplir con mis obligaciones a conciencia y ser justa con todo el mundo", dijo Merkel, leyendo el artículo 56 de la Ley Fundamental.

Como ha hecho en las tres ocasiones previas, optó por concluir el juramento con la fórmula "con la ayuda de Dios", que no es obligatoria.

La líder cristianodemócrata debe ahora regresar de nuevo al palacio de Bellevue, residencia oficial del presidente del país, donde fue nombrada formalmente, pero en esta segunda ocasión para el nombramiento de todos los ministros del nuevo Ejecutivo.

En el Bundestag, Merkel recibió esta mañana el apoyo de 364 diputados, de los 692 votos emitidos (cuando necesitaba un mínimo de 355), mientras que 315 votaron en contra, 9 se abstuvieron y 4 papeletas fueron nulas.

Esto significa que 35 diputados de la gran coalición no apoyaron hoy a Merkel (o no estaban presentes o no votaron 'sí'), ya que entre la Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller, su hermanada Unión Socialcristiana de Baviera (CSU) y sus socios del Partido Socialdemócrata (SPD) suman 399 escaños.

Tras casi seis meses de bloqueo político en Berlín, Merkel encarrila de esta forma su cuarta legislatura consecutiva, y su tercera de la mano de los socialdemócratas.

Las elecciones del pasado 24 de septiembre dejaron un Parlamento fragmentado y pocas opciones de formar un gobierno estable por la caída de los dos grandes partidos -conservadores y socialdemócratas- y la irrupción del ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

Precisamente AfD se ha convertido, debido al acuerdo de gran coalición, en primera fuerza de la oposición, en su primera legislatura en el Bundestag, con 92 puestos.

El Parlamento lo completan el Partido Liberal (FDP), con 80 escaños; La Izquierda, con 69; Los Verdes, con 67, y diputados dos independientes, escindidos de la derecha radical en los primeros compases de la legislatura.

En el nuevo Ejecutivo le corresponden nueve carteras a los conservadores (entre ellas, Interior, Economía y Defensa) y seis a los socialdemócratas (como Exteriores, Finanzas y Trabajo).





