Lynda Carter también fue víctima de abuso

Ciudad de méxico.- Lynda Carter, actriz famosa por interpretar a "La Mujer Maravilla", también puso su voz al movimiento #MeToo y reveló que sufrió de abuso sexual en Hollywood.

En una entrevista para The Daily Beast, Carter dijo que su atacante es un agresor serial que ya está enfrentando a la justicia, aunque no reveló el nombre.

"No puedo agregar nada. Desearía poder, pero no hay nada legalmente que puedo agregar… Soy sólo otra cara en la multitud… no quiero que esto sea acerca de mí, es acerca de él siendo una basura", señaló.

En la entrevista, Carter reveló que vivió otros incidentes de conducta sexual inapropiada, como los avances de un hombre y un camarógrafo que hizo un agujero en su camerino, cuando filmaba la serie de TV de Wonder Woman en los años 70.

Comentó que aunque el acoso y abuso sexual eran desenfrenados, las mujeres no decían nada porque temían las consecuencias negativas de hablar o el que no les creyeran.

