Simpatizante de Trump rompe bandera mexicana e intenta quemarla

Un partidario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató un altercado esta tarde en California luego de romper una bandera de México y amenazar con quemarla, en medio de una ola de protestas a favor y en contra de la visita del magnate a la frontera.

El presidente de EU viajó esta tarde a San Diego, California, cerca de la frontera con México, para inspeccionar los ocho prototipos del muro que ha prometido construir. Cerca de ahí, en la zona industrial de Otay Mesa, se manifestaban seguidores y detractores del mandatario.

El grupo de partidarios de Trump se encontraba protestando sobre la calle cuando alguien arrojó una bandera de México desde un automóvil. Fue entonces que un hombre, que vestía una playera y gorra con los logotipos de la campaña de Trump, tomó la bandera y comenzó a rasgarla con la ayuda de unas llaves.

Varios de los presentes animaban al hombre y lo alentaban para que quemara la bandera. "Ellos quemaron nuestra bandera en su país, hay que quemar la suya en el nuestro", gritó un hombre.

"¡Estados Unidos, Estados Unidos!", coreaban algunos mientras otros gritaban "¡quémenla, quémenla!"

Sin embargo, algunos de los participantes en la manifestación pro-Trump no estuvieron de acuerdo con lo que pasaba y al menos dos mujeres intervinieron para detenerlo y evitar que quemara la bandera.

"Creo que hacer algo así envía el mensaje incorrecto. Ante todo debemos mostrar respeto", dijo a la televisora local KTLA una de las mujeres que impidió que el hombre quemara la bandera.

LA VISITA DE TRUMP A LA FRONTERA

El presidente Trump llegó hoy a bordo del Air Force One la zona fronteriza de San Diego, California, para inspeccionar los prototipos del muro que quiere construir en la frontera con México.

"Si no construimos el muro, no vamos a tener ni siquiera país. Hay muchos problemas en México, tienen los cárteles. Nosotros estamos combatiéndolos pero ellos no los combaten como nosotros", aseguró Trump ante uno de los prototipos.

Cerca de ahí, en la zona industrial de Otay, se manifestaban seguidores y detractores del mandatario, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

"¡No a las restricciones! ¡No al muro!", gritaban los manifestantes cerca del cruce fronterizo de San Ysidro, donde miles de personas ingresan a Estados Unidos desde Tijuana diariamente, muchos rumbo a sus lugares de trabajo en San Diego. Los conductores que simpatizaban con ellos hicieron sonar sus bocinas.

También en la zona de Otay, seguidores del presidente se concentraron desde primera hora de la mañana a favor de su visita y de la construcción del muro.

"¡Construye el muro!" era el grito más coreado en una concentración de unas 300 personas que comenzó una oración por Trump y su vicepresidente, Mike Pence.

