Reconoce Navarrete Prida déficit en el Estado de derecho

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, reconoció un déficit en el Estado de derecho en el país y por tanto llamó a que ese rubro sea una lucha y convicción de todos.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Navarrete Prida encabezó el evento Mujeres por la Seguridad y la Paz de la Policía Federal donde se entregaron 13 reconocimientos y ascensos a integrantes de la corporación.

Tras el evento, en conferencia de prensa, el encargado de la política interna sostuvo que el Estado de derecho es una manifestación concreta de dos cosas: "La primera es que una autoridad no puede hacer algo más de lo que la ley le faculta para hacer. Y significa que los particulares pueden hacer todo lo que no esté prohibido por la ley. No solo lo que esté permitido y ahí sí tenemos un déficit en el Estado de derecho en nuestro país y debe ser una lucha y una convicción de todos".

Esto luego que el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, admitió que es necesario redoblar esfuerzos en materia de Estado de derecho.

Sostuvo que el país tiene instituciones muy sólidas y otras que requieren de un esfuerzo permanente.

"Por eso el discurso de su servidor es de la defensa de las instituciones, ése es también garantía de un estado democrático, tener el llamado estado democrático de derecho, es decir, todos subordinarnos a la ley, sin pretextos, sin excusas, sin poner paraguas de impunidad, sino todos subordinarnos a la ley, sea quien sea servidor público, sea partido político, sea candidato o sea ciudadano, todos tenemos que cumplir con la ley y sus obligaciones", dijo.





