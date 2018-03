Independientes, ¿ya tienen su lugar en la boleta?

CIUDAD DE MÉXICO

Este 8 de marzo, Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" y Armando Ríos Piter anunciaron en sus cuentas de Twitter que se convertirían en candidatos a la presidencia. Sin embargo, esta información es imprecisa, ya que el INE no ha validado las firmas que los respaldan y, por tanto, todavía no es oficial que estarán en la boleta. De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales, los aspirantes no se registran como candidatos independientes: lo solicitan. El INE es quien se encarga de anunciar oficialmente que ya son candidatos.

En el artículo 383 de la Ley se establece que los aspirantes deben presentar por escrito una solicitud para ser registrados como candidatos independientes entre los días 11 y 18 de marzo. Margarita Zavala lo hizo ayer domingo, pero será hasta el 29 de marzo cuando el INE anuncie quiénes obtuvieron una candidatura independiente para buscar la Presidencia. Antes de esa fecha, ni Margarita Zavala, Jaime Rodríguez o Armando Ríos Piter pueden afirmar que estarán en la boleta y que se han convertido en candidatos independientes a la presidencia.

Arturo Espinosa Silis, especialista en derecho electoral y director de Strategia Electoral, dice que hasta ahora el INE "no ha validado el apoyo de los candidatos independientes a la presidencia. Ya lo hizo respecto de senadores y ya lo hizo respecto de diputados. También sabemos que el INE al día de hoy no ha emitido los dictámenes de fiscalización de ningún candidato independiente".





En espera. Margarita Zavala inició su trámite para poder aparecer en la boleta. (NOTIMEX)

