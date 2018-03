Anaya reta a Obrador a debatir de 'frente y con ideas'

CIUDAD DE MÉXICO.-

El aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, retó a su contrario de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a debatir de frente y con ideas.

"Quiero retar a un debate a López Obrador. Vamos a ver si él tiene las ideas, el valor y los pantalones para enfrentar un debate", expresó.

Tras hacer su registro como candidato presidencial ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Anaya Cortés dijo que mientras gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, lo ataca y pacta impunidad con López Obrador, "aquí estamos".

"Por qué tantos ataques, tantas calumnias, por una razón simple, porque con ética, principios y valores, hemos comprometido en el marco de la ley y las instituciones, hacer justicia cuando lleguemos a la Presidencia de la República. Porque mientras ya pactaron amnistía y perdón con López Obrador, con nosotros van a enfrentar la justicia y eso incluye al presidente Enrique Peña Nieto, así de claro", externó.

En la explanada del instituto electoral, apuntó que no se doblará ante los embates "facciosos" del PRI a través de la Procuraduría General de la República (PGR), y seguirá señalando la corrupción del gobierno federal.

"Cómo se va acabar la desigualdad y pobreza, cuando desvían los recursos que le corresponden a la gente más pobre. Cuando está demostrado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que desviaron más de 6mil millones de pesos, de Sedatu y Sedesol, cuando los titulares de estas dependencias eran Rosario Robles y José Antonio Meade", refirió.

"No exageramos cuando decidimos que México está peor que nunca. ¿Ustedes creen que el PRI merezca otra oportunidad? Está será una elección entre dos opciones de cambio, la de propuestas antiguas como Morena y que está dispuesta a pactar con tal de satisfacer su ambición de conquistar el poder, o la nuestra, que tiene ideas frescas y nuevas.

Por eso el 1 de julio, en las urnas apunta de votos los vamos a derrotar", sostuvo el panista.

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, pidió a Ricardo Anaya, que su generación no le falle a México como la suya lo hizo, pues si bien el régimen está desesperado por retener el poder, y por amenaza y ataca,

"El régimen ya eligió a su enemigo, eligió a Ricardo Anaya, y eso lo hace mi candidato. Yo viví la persecución política del PRI, la de un Presidente pequeño, y no me arrepiento de lo que hice, de enfrentarlo. Me enorgullece contigo, porque no estamos solos, tenemos el apoyo de los ciudadanos", asentó.

Manuel Granados, líder nacional del PRD, agregó que su partido está en contra del presidencialismo y es por eso, que sumaron esfuerzos con el PAN y MC, para derrocar ese régimen que tanto daño ha hecho a México.

El presidente nacional del PAN, Damián Zepeda, anotó que sólo juntos podrán lograr el triunfo y salir unidos con los ciudadanos.

"Juntos, digan lo que diga el gobierno del PRI, no nos van a detener, vamos a darle la batalla al gobierno, desde aquí les dejamos claro: no nos vamos a doblar", añadió.

A través de un video los gobernadores panistas, se congratularon del registro como candidato presidencial y desearon éxito a Anaya Cortés.





