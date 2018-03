Del Toro llama a los jóvenes a crear

GUADALAJARA, JAL.-

GUADALAJARA, JAL







En la clase magistral "De Geometría a la Forma del Agua I", ofrecida en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG33), el reconocido cineasta afirmó que es real el dicho zen que dice "el obstáculo es el camino".

"Lo primero es con lo que tengo qué puedo hacer, en segundo lugar la mejor educación que tienes de cine es hacer cine, ver cine", dijo a los jóvenes y los invitó a crear, porque es necesario "gestar cada quien, y lo que no podemos esperar es que venga alguien del gobierno y nos rescate, primero llega Kalimán".

Al preguntarle sobre el hecho de que las escuelas de cine están centralizadas en México, el cineasta tapatío recalcó que "lo que no está centralizado es el talento, hay realmente mucho talento, y si existiera la oportunidad seríamos una potencia creativa, pero si no nos la dan hay que hacerla, luego viene la chanza que alguien crea y pueda".

Destacó que su visita al FICG33 fue precisamente por los jóvenes y con el afán de apoyar el talento mexicano.

Guillermo de Toro añadió que Guadalajara es extraordinariamente rica en animación y es por ello que se debe crear pese a las circunstancias, a fin de que esa animación continúe y se le ponga sello a la ciudad.

En este sentido, dio a conocer que impulsará un programa de becas para que los jóvenes tapatíos puedan estudiar animación cinematográfica, ya que en la región se realiza una de las mejores a nivel internacional.

Indicó que cuando se hace cine en México puedes crearlo en cualquier otro lado del mundo, incluso dijo que muchas veces cuando lo grillan en el extranjero él contesta: "Ya estuve en la Universidad de Guadalajara".

Mencionó que la adversidad es evolutiva, es simplemente saber qué hacer con ella. "No importa lo que venga en contra, si no lo terminas nunca lo harás; es cuestión de esperanza, no es positivismo chaquetón es parte de tu esencia, no es consejo es una condición", dijo.

Añadió que otro factor importante es tener rabia porque es un instrumento poderosísimo para hacer algo. "La rabia es una condición que hay que cultivar y es un lado potente de la fe", puntualizó.

El cineasta mexicano fue recibido con una ovación, y antes de responder las preguntas de los asistentes confesó que a diferencia de sus otras nueve películas, La forma del agua es la primera que aborda la temática del amor, cuestión que consideró muy necesaria por el momento histórico que se vive: "Yo tengo atragantado el momento actual, lo que escasea es la esperanza; necesitaba un ungüento para el alma".

Del Toro habló de su sentir al recibir, el pasado domingo, el primer Oscar en su carrera: "Es un momento muy hermoso, te das la vuelta, miras y está la gente de tu oficio, es muy conmovedor, sientes mucha paz", confesó.

Estrenará documental de los 43

El documental cinematográfico Ayotzinapa, el paso de la tortuga, coproducido por el ganador a Mejor Director y Mejor Película en la más reciente entrega del Oscar, Guillermo del Toro y TV UNAM, se estrenará en el marco del 33 Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

Con testimonios de familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural "Raúl Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, el documental presenta el dolor y la falta de justicia ante la desaparición forzada de los estudiantes la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

El documental será transmitido próximamente en exclusiva por las pantallas de TV UNAM, y se estrenará en el marco del 33 Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

Bertha Navarro, una de las productoras de cabecera de Del Toro, señaló que la idea del documental fue "ante el hecho mismo crear conciencia y no olvidar dándoles voz a los que ya no hablan sobre algo tan doloroso como el caso Ayotzinapa".

"Guillermo de Toro estuvo muy interesado desde el principio en el proyecto, que inició en 2015, pero que tomó todo este tiempo porque la idea fue acercarse y darles confianza a los testigos para lograr un testimonio real de los acontecimientos", dijo.

El apoyo institucional de la UNAM, a través de su canal de televisión, fue en la producción y realización de este trabajo, que se espera participe en el festival mexicano de cine documental itinerante Ambulante, y se distribuya a nivel nacional e internacional.







