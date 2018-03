Denuncian errores en vacunación de ganado

DICHA ENFERMEDAD SE PUEDE TRANSMITIR A LAS VACAS DE AGOSTADERO

Denuncian caprinocultores que se aplican prácticas erróneas de vacunación en La Laguna para combatir la brucelosis en cabras.

Pese a que existe una norma, ésta no se aplica correctamente.

El tema genero discusión entre los caprinocultores y expositores en un taller caprino del Engalec, ya que los primeros indicaban que hay un manejo equivocado en la norma, la cual no garantiza que se tengan animales libres de esta enfermedad, y por el otro, las empresas exigen que la leche no traiga brucelosis.

Luis Francisco Portilla Fernández, productor de cabras en Francisco I. Madero, comentó que las empresas que pidan una leche libre de brucelosis quiebran, dado que no hay manera de entregar la leche libre de brucela mientras sigan las practicas de vacunación erróneas.

Enfatizó que primero se tiene que probar que este negativa la cabra, ya que si se vacuna un animal que ya estaba enfermo no sirve la aplicación.

Opinó que con la falacia de que ya están vacunados los animales, se puede quedar uno positivo, generando bacterias y contaminando a los demás.

"La norma tiene buena intención, pero no se aplica".

Portilla Fernández indicó que se trabaja con los dos estados para tratar de hacer un programa de control apegado a los criterios reales para poder controlarlo. Dijo que antes de vacunar a la cabra se tiene que probar que no está enfermo, y de ser así aplicar la vacuna, poniendo una V con fierro a los animales.

Mencionó que no sólo la cabra pasa la brucelosis, sino que esto también se reporta en quesos hechos con leche bronca de vaca, citando que en San Pedro se han registrando casos de brucela provocando abortos.

"La enfermedad no sólo la trasmite la cabra, sino también las vacas de agostadero, por la parte de Zacatecas entra por Viesca quesos frescos de vaca, pero que con mucha brusela".

Citó que la norma fue modificada en donde se contempla la revacunación. Sin embargo, comentó el caprinocultor que en las ventanillas Sagarpa no aceptan el certificado de vacunación, el 2.14, aunque las cabras traigan aretes Sigma.

"Cuando los presento me dicen en Sagarpa que no sirven". Por ello, le piden la prueba negativa del año en curso con el certificado de vacunación, sin importar que la cabra estuviera enferma y la vacuna no tenga efecto."Estamos jugando al Tío Lolo".

Casos. Caprinocultores denunciaron que no se respeta la norma en la vacunación contra brucelosis.

