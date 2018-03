Apoyo, la clave del éxito

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

A pesar de estar invictos en casa en el Clausura 2018, Robert Dante Siboldi sabe que mañana sus Guerreros peligran frente a los intermitentes Rayados del Monterrey.

Pero el Director Técnico de los Guerreros, sabe lo que representa el jugar frente a sus aficionados, al presentarse como líderes de la Liga MX, puesto que desean conservar al final de la jornada 11 de la actual campaña.

"Es la ilusión, la idea de poder seguir manteniendo la hegemonía de local ante nuestra gente y regalarle al público un partido que disfrute, que merezcamos ganar, eso depende de nosotros".

Y es que confesó, que el apoyo que tuvieron como cuerpo técnico para seguir al frente del equipo, ha hecho que estén en el tope en la tabla de posiciones.

"Luego del análisis que hicimos con la directiva para reforzar al plantel en las posiciones que necesitábamos, o que necesitaba tener competencia, eso se ha hecho, por lo que ha crecido el equipo, gracias a la competencia, eso nos complica cada vez más a nosotros en la toma de decisiones en los partidos".

El charrúa confesó que ha sido muy difícil formar una alineación, aunque después los jugadores han acatado sus ideas, por lo que también es cuestión de ellos también.

Aseguró que es motivante encarar el compromiso de la fecha 11 ante Rayados, luego de mostrar un buen paso tanto en la Liga como en la Copa MX.

"Es motivante, el mantenernos en la pelea de los dos torneos es muy gratificante y como te digo, te contagia y te sirve para ganar, ratificar y seguir creciendo, es el camino, vamos bien pero ojo, nos falta mucho, hay lapsos donde sufrimos y eso es lo que intentamos mejorar".

Sobre la Pandilla del Monterrey, el sudamericano aceptó que tiene buenos jugadores y la experiencia del técnico como Antonio Mohamed, por lo que será un partido muy difícil.

Siboldi militó como arquero en los Tigres, por lo que sabe la rivalidad deportiva que se tiene con Santos Laguna, por lo que aclara lo que es el enfrentamiento ante el otro equipo regiomontano.

"El clásico significan muchas cosas, pero por ahora no lo es, clásico el de la ciudad de Monterrey porque son los dos equipos de la ciudad, pero no creo que éste sea un clásico todavía porque no hay algo que lo identifique como clásico".

El timonel aceptó que frente a los Rayados, es un juego que ninguno quiere perder y la rivalidad se va a haciendo cada vez más fuerte y más con los antecedentes que hay que se perdieron finales, tanto en la Liga MX como en la Concacaf.

"Esa es la rivalidad que hay, la historia pero son partidos difíciles y disputados", afirmó el charrúa.

Agregó que por las circunstancias en las que se encuentra el rival, donde tiene regularidad, pero sí muy buenos jugadores de mucha calidad y en la experiencia del técnico.

"Va a ser un partido difícil, trabado y hay que aprovechar las oportunidades que tengamos. La rivalidad, el deseo y las ganas de ganar que queden en la cancha y no se lleven a la tribuna que es lo que corresponde, que el aficionado disfrute de un equipo entregado y dando su máximo para sacar un buen resultado".

Medidas de seguridad

Se llevó a cabo ayer la reunión de seguridad previo al partido de la Jornada 11 de la Liga MX, entre el Santos Laguna y Rayados de Monterrey.

En dicha junta estuvieron presentes: Seguridad Pública, Policía Federal, Fuerza de Coahuila, Ministerio Público, Sedena, Protección Civil, Servicios Médicos, Bomberos, así como representantes de los dos clubes y el Comisario de la Liga MX.

Se contarán con 529 elementos de SEDENA, Seguridad Pública, Fuerza Coahuila y vialidad Municipal, 128 elementos de Seguridad Privada, así como 10 elementos del H. Cuerpo de Bomberos, habrá 4 ambulancias distribuidas en distintos puntos del estadio con 30 paramédicos.

El operativo comenzará a las 11:00 de la mañana. Las puertas del Estadio TSM abrirán a las 4:00 p.m.







Etiquetas: santos lagunaClausura 2018

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...