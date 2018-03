Revocan poder a Nassar Nassar

ALBERTO ROMERO CASTAñEDA SE QUEDÓ CON EL LITIGIO SIMAS-ECOAGUA

Luego de que un día antes el alcalde Jorge Zermeño admitió que ya se le había otorgado un poder, el abogado Alberto Romero Castañeda, se quedó con el litigio Simas-Ecoagua. Desde ayer y por mayoría de votos, el Consejo Directivo aprobó revocar los poderes al despacho Nassar Nassar y Asociados que lleva el caso desde 2016.

Simas "oficializó" el despido del despacho Nassar Nassar y Asociados, luego de una prolongada Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo convocada ayer a las 8:30 de la mañana en las instalaciones del organismo descentralizado.

Con 7 votos a favor, incluyendo el del alcalde Jorge Zermeño, 5 abstenciones de parte de igual número de cámaras empresariales y uno en contra del regidor Enrique Sarmiento, se hicieron dos rondas, una para quitarle los poderes a Nassar Nassar y la segunda para contratar a Alberto Romero Castañeda.

El alcalde Jorge Zermeño abandonó las oficinas del Simas Torreón sin dar declaraciones al respecto y fue el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara el que informó de los acuerdos en el estacionamiento del Simas.

"El nuevo representante legal que va a estar atendiendo el caso Ecoagua en conjunto con la subsecretaría Jurídica del Ayuntamiento y el área jurídica del Simas es el licenciado Alberto Romero Castañeda, se tomó el acuerdo por mayoría y mes a mes se le estará informando de los avances procesales al Consejo Directivo y el motivo fue la urgencia y otros temas que se trataron en privado de dejar sin efecto los poderes de la empresa Nassar..."

Respecto a una eventual penalización por esta decisión, Lara Galván declaró que "no implica una penalización, no viene contenida ninguna y que el despacho lo que tenga qué hacer lo hará y lo que hará la autoridad por parte de la defensa también lo hará".

Respecto a los honorarios del abogado contratado, explicó que lo que cobre "va a estar muy, muy por debajo de lo que ha cobrado la empresa Nassar Nassar, estamos hablando sobre honorarios a resultas, no sobre honorarios en relación a pagos de juicios que aún no se han concluido como lo fue con Nassar Nassar al que se le pagaron más de 35 millones de pesos sobre asuntos que aún están vigentes".

Respecto a presuntos antecedentes penales, del abogado contratado, Sergio Lara ponderó sus capacidades de más de 35 años litigando y como catedrático de prestigiadas universidades. "Sería hacer juicios de valor sobre una persona, yo no me prestaría a estar opinando sobre determinada persona, resulta aventurado estar hablando mal... es un profesional se le contrata por sus servicios, no tiene antecedentes penales, chequen, soliciten una carta de no antecedentes, a veces los abogados resultan polémicos".

LE APUESTAN A PERDER Y RENEGOCIAR CON ECOAGUA: SARMIENTO

Respecto a los acuerdos tomados, el regidor Enrique Sarmiento aseguró que ya llevaban el boceto del contrato con el nuevo abogado y que Jorge Zermeño debió presentar otras propuestas.

Su conclusión es que "le apuestan a perder el caso y a renegociar con Ecoagua".

DEBIERON PROPONER DESPACHOS

Para Castañeda, quien tiene más de 10 años como integrante del Consejo Directivo, "se le hizo un comentario al alcalde del por qué Romero Castañeda solicitó documentos del caso Ecoagua y la respuesta fue que sólo pidió copias, pero no ha hecho ningún acto jurídico.

Reconoce que de acuerdo con la Ley de Aguas para el Estado de Coahuila y dentro de las atribuciones del Consejo, "sólo este órgano tiene las facultades para nombrar un apoderados jurídico y no había sido nombrado por el Consejo, es cierto".

Dijo que se abstuvo en su caso por desconocer la trayectoria de Romero Castañeda, "desconozco si tiene la capacidad de Nassar Nassar, no se leyó su curriculum".

Expresó que lo más adecuado hubiera sido que se presentaran al Consejo Directivo por lo menos otras tres propuestas de despachos para elegir el mejor.

ASí QUEDó LA VOTACIÓN:

Se abstuvieron Eduardo Castañeda, secretario técnico y representa a la Cámara de la Propiedad Urbana; Rogelio Barrios de la Canadevi; Javier González de Canacintra; José Antonio Baille Smith de la Canacoto y Hugo Pérez de la CMIC.

Los votos a favor fueron de los funcionarios municipales y regidores, así como Ricardo Segura de PC-29, el secretario del Ayuntamiento Sergio Lara y Alberto Fernández Torres consejero ciudadano.

Votó en contra el regidor Enrique Sarmiento.

'Riesgo, manoseo'

El regidor Enrique Sarmiento declaró que implica un riesgo el "manoseo" jurídico que se hará del caso Simas-Ecoagua al cambiar a estas alturas al despacho encargado del caso. Asegura que fue una imposición lo que hizo el alcalde, Jorge Zermeño del abogado Alberto Romero Castañeda, pues " ya hasta el boceto del contrato llevaban".

Para él, está claro el juego que se hizo y en el que se violaron los estatutos que dan autoridad al Consejo, "porque a este abogado ya lo traían de hace por lo menos un mes".

Agrega que si se gana la última fase del litigio por 180 millones de pesos, se va a atribuir el logro al abogado que apenas se aprobó ayer y si se pierde, "como siempre echarán culpas, ahora al despacho Nassar Nassar al que le revocaron los poderes".

Hubieran presentado unas tres propuestas de despachos para tener opciones, destaca Sarmiento Álvarez.

Divididos. Con la abstención de 5 cámaras de la Iniciativa Privada y un voto en contra, se avaló por mayoría nuevo despacho.

