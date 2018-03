Si elecciones son limpias, me voy tranquilo: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-

El aspirante a la candidatura presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que, si las elecciones son limpias, libres y no le favorecen, se retirará tranquilo a su finca -La Chingada- en Palenque, Chiapas.

"Yo tengo dos caminos, ya lo he expresado a Palacio Nacional o Palenque Chiapas. Entonces me quiero ir a Palenque, Chiapas, tranquilo. Si las elecciones son limpias y son libres, me voy a Palenque tranquilo; pero también si se atreven a hacer un fraude electoral, yo me voy también a Palenque", dijo.

Ante banqueros reunidos en la 81 Convención Bancaria, advirtió que, de lo contrario, si hay fraude el 1 de julio, alguien va a tener que amarrar al tigre.

"A ver quién va a amarrar al tigre. El que suelte el tigre que lo amarre, yo no voy a estar yo deteniendo a la gente luego de un fraude electoral. Así de claro", afirmó.

Y dijo que le da el beneficio de la duda al presidente Enrique Peña Nieto para que garantice unas elecciones libres.

Negó que se vaya a disolver el Ejército, pero sí se tengan más elementos, más instalaciones y equipos para la seguridad con coordinación en todo el territorio, es decir una Guardia Nacional que dependa del Presidente de la República. Y reiteró que desaparecerá el espionaje político.





