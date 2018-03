¿Cómo evitar las llamadas de los bancos?

Sí hay solución

Hay una forma de evitar esas insistentes llamadas telefónicas de los bancos en las que una y otra vez las instituciones deciden promover todo tipo de servicios, beneficios y ofertas.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) tiene un modo para evitar ese tipo de llamadas de los bancos, además de una herramienta específicamente para denunciar los malos tratos.

La respuesta es el Registro Público de Usuarios (REUS) y el Registro de Despachos de Cobranza (REDECO). El primero es para ya no recibir ni ofertas ni publicidad ni promociones de instituciones financieras. El segundo es para denunciar malos tratos en las llamadas de cobro de deudas.

Para registrarse en el REUS, y la institución tiene 45 días naturales para agregar el número telefónico dado, hay tres formas:

-Hacerlo en persona yendo a una subdelegación de la Condusef

-Registrarse por teléfono llamando al 01800 999 80 80 en todo el país o al 53400 999 en Ciudad de México

-Hacerlo en la página de internet de la Comisión.

Deben presentarse sólo tres datos: dos números telefónicos particulares (uno fijo y otro móvil), dos números telefónicos laborables (uno fijo y otro móvil) y un correo electrónico.

Si las llamadas persisten hay que hacer una denuncia a Condusef, que podría multar al banco si se considera necesario. Aunque hay que recalcar que este registro para bloquear las llamadas sólo tiene una duración máxima de dos años.

Para denunciar a los despachos de cobranza, REDECO, el registro es digital. Se debe presentar una queja en la página y llenar un formulario. Los datos que se piden son: sector financiero, entidad financiera, tipo de producto, por quién fue realizada la cobranza, medio por el que se realizó la cobranza y razón por la cual se está quejando.

La Condusef puede sancionar a estas instituciones si determinan que se violaron algunas de sus normas, por ejemplo, el no identificarse plenamente, no dirigirse al deudor de manera respetuosa, llamar fuera del horario previsto (entre las 7 de la mañana y las 22 horas) u ofender o intimidar al deudor, sus familiares, compañeros de trabajo o cualquier otra persona que no tenga nada que ver con la deuda, entre otros.





La Condusef ofrece una alternativa de ayuda. (INTERNET)

Etiquetas: llamadas telefónica de bancos

Más de Sucesos

... Anterior Siguiente ...