Hacen vigilia por las niñas fallecidas en hogar estatal

GUATEMALA, GUA

GUATEMALA, GUA







COMENTAR

Mujeres de varias organizaciones de derechos humanos y de la mujer realizaron ayer una vigilia en honor a las 41 niñas fallecidas y 15 heridas del hogar estatal de Guatemala, en la Plaza de la Constitución de la capital del país.

Música, teatro, ceremonias, discursos, consignas y reflexiones circularon en el parque central para conmemorar a las víctimas y cuestionar el avance del proceso penal en contra de nueve personas, entre exfuncionarios y policías que tenían a cargo la protección de las menores.

Carmen Urías, madre de Mayra Haydee Chutá Urías, una de las niñas fallecidas el 8 de marzo de 2017, se dedicó a arreglar el altar circular que está rodeado con cruces de metal, llenando de pino, flores, velas e incienso el interior.

"He venido casi todos los días del año que ha transcurrido desde que le arrebataron la vida a mi niña. Ellas fueron despojadas de la vida, no fue que quisieran (las niñas) morir por amor", dijo con brillo en sus ojos. La mamá de la víctima, dijo que se dedica a vender manteles típicos para "embellecer" el altar y que fue ella quien colocó cemento en la base de las cruces "para que no se caigan o se las lleven".

"No tengo trabajo fijo ahorita, pero con lo que vendo hago pongo bonito esto (el altar) y además mantengo a mi otra hija de 15 años de edad", relató.

Su hija, Mayra Haydeé, ingresó al Hogar Seguro Virgen de la Asunción luego de que ella pusiera una denuncia porque había desaparecido por 8 días y tras haberla buscado hasta el cansancio, por lo que las autoridades la enviaron al sitio, donde murió calcinada tras un incendió y luego de que la Policía Nacional Civil las mantuviera en el aula con el fuego durante 9 minutos.

A la plaza llegó el grupo de niñas de la organización "Coincidir" que caminó durante 41 kilómetros desde la localidad de Sumpango, en el departamento central de Sacatepéquez, tras haber leído 41 preguntas frente a la sede central del Ministerio Público.

La noche de este miércoles para amanecer el jueves, otro grupo de mujeres y activistas pasará "velando" a las niñas y a la media noche se realizará una ceremonia maya en su honor, comentó una de las organizadoras de la vigilia, Karen Ramos, quien coordina programas de protección infantil y juvenil de un consorcio de organizaciones en pro de la niñez.

Por ese hecho están procesados el exsecretario de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (encargada del hogar) Carlos Rodas, la exsubsecretaria Anahí Keller y el exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción Santos Torres.

Por este caso también está procesada y a la espera de saber si enfrentará o no juicio la jefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato en todas sus formas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Brenda Chaman Pacay. Además, el jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación, Harold Flores, y la defensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Gloria Castro.

También los agentes Luis Armando Pérez, subcomisario de la Policía Nacional Civil, acusado de "abuso de autoridad y maltrato contra personas menores de edad".





Memoria. Mujeres de varias organizaciones de derechos humanos y de la mujer colocan velas en honor a las víctimas del incendio. (EFE)

Etiquetas: guatemalaincendio hogar estatal

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...