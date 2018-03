Falso que haya tenido tratos con Ponce: Fox a AMLO

LEÓN, GUANAJUATO.-

El ex presidente Vicente Fox señaló que es falso que haya tenido tratos con delincuentes en su sexenio, luego de que el aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador señalara que el exmandatario le ofreció la libertad al exsecretario de Finanzas capitalino, Gustavo Ponce, cuando estuvo recluido en el penal del Altiplano a cambio de que lo incriminara.

"Falsas, absolutamente falsas las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador en mi contra. Jamás he tratado con delincuentes, jamás he perjudicado a nadie a costa de nada", aseveró el ex mandatario.

En un comunicado emitido por el Centro Fox, señaló que es una difamación lo dicho por el tabasqueño.

"Lo que hoy difama Andrés Manuel López Obrador es resultado de la desesperación por callar las voces que lo critican y totalmente incoherente con el discurso de su fuente en prisión".

Fox Quesada agregó que no entrará en dimes y diretes con López Obrador, quien, dijo, se contradice de sus propios discursos.

"Sólo le pido a todos los mexicanos que pongan en tela de juicio las declaraciones de este mesías, que se contradice en sus propios discursos por su obsesión enfermiza por controlar el país que no se merece".

López Obrador reveló que el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, le dijo que conoció a Ponce cuando estuvo recluido en el Penal del Altiplano, a quien buscaron porque Fox le ofrecía su libertad a cambio de que declarara en su contra.





