SRE pide no adelantar criterios sobre Ley de Seguridad

El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas, pidió al Alto Comisionado de la ONU de los Derechos Humanos esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y no adelantar criterios sobre la Ley de Seguridad Interior.

En su informe anual presentado en Ginebra, Suiza, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad al Hussein consideró que a la Ley de Seguridad Interior como "sin garantías ni supervisión" además de que "no cumple los estándares de derechos humanos".

"Nosotros ya en la CIDH el viernes pasado establecimos una vez más cuál es la posición del presidente Enrique Peña Nieto, creo que lo primero que hay que destacar es que la ley no ha entrado en vigor, en virtud de la decisión del presidente de esperar a que la SCJN, se pronuncie en definitiva sobre la misma, de modo que creo que no hay que adelantar criterios sobre si va o no a ser positiva, nosotros pensamos que sí".

Tras participar en la mesa de análisis "El Acuerdo de París a un año de su entrada en vigor, retos y oportunidades para México", organizado en el Senado, Ruiz Cabañas se refirió a las preocupaciones sobre las Fiscalías General y Anticorrupción, cuyos titulares no han sido nombrados, por lo que confió en que el Congreso llegue a los consensos para esos cargos.

"Todos sabemos que las fuerzas políticas representadas en el congreso, no se han puesto de acuerdo para avanzar en ese proyecto y pues yo creo que ahí lo dejamos, es que las fuerzas políticas en el Congreso se pongan de acuerdo". (ARCHIVO)

