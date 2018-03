'A mí me toca que no vuelva a suceder', caso de desaparecidos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.-

Durante su gira por la región Norte de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del Estado, abordó el tema sobre la desaparición y asesinato de cientos de personas en esta zona y manifestó que a él le corresponde que no vuelva a suceder hechos como los ocurridos hace siete años.

"A mí me toca que no vuelva a suceder, generar las condiciones para que esto no vuelva a pasar. Tengo reuniones constantes con las familias de desaparecidos con compromisos muy puntuales para que mi gobierno pueda garantizar la seguridad de los ciudadanos", señaló Riquelme Solís.

