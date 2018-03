Lagunera, consejera más joven del país

TORREÓN, COAH.-

Leticia González Berumen, tiene 19 años, es originaria de Torreón y se convirtió en la consejera distrital más joven del país.

La estudiante de segundo semestre de la Licenciatura en Administración Financiera en el Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Laguna, dice que su interés por participar en el proceso electoral del 1 de julio de 2018 nació con la intención de alentar a los jóvenes a que se involucren en la vida política de México.

"Me dolía mucho y se me hacía muy triste que los jóvenes no participáramos en las decisiones del país, muchas veces porque no nos interesa, porque creemos que no nos escuchan o creemos que no tiene injerencia lo que hagamos o digamos, me gustó la idea de ser como una puerta para que más jóvenes se acerquen a participar en este proceso".

Esto último, fue una de las razones que Leticia plasmó en un escrito que adjuntó en la documentación que le solicitó el Instituto Nacional Electoral (INE) para poder aspirar al cargo de Consejera por el Distrito 06.

La joven se constituyó como Consejera Distrital, el 5 de diciembre del año pasado, en ese entonces, aún contaba con 18 años de edad.

"Un consejero electoral es un acompañamiento al INE en el proceso, vigilamos que los procedimientos se lleven a cabo de la manera que lo establece la ley y también aportamos nuestras experiencias o conocimientos para realizar proyectos y aumentar la participación... buscamos un poquito más incentivar la participación de los ciudadanos y principalmente la de los jóvenes", comentó Leticia, que también colabora en la Comisión de Participación Ciudadana y Difusión.

Leticia tiene a su cargo la Dirección de Investigación en el grupo estudiantil IMEF (Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas ) Universitario. Además, es Comisionada Nacional de Investigación de la Región Norte.

Interés. Leticia dice que para que los jóvenes puedan ser escuchados es necesario que se involucren en la democracia del país. (ANGÉLICA SANDOVAL)

