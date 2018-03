Reitera Anaya a EPN que saque las manos del proceso electoral

CIUDAD DE MÉXICO.-

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, dijo que aun cuando el presidente Enrique Peña Nieto señale que no intervendrá en el proceso electoral en curso, él mantendrá su posición de que el gobierno federal está haciendo uso "faccioso" de las instituciones para difamarlo.

"No solamente lo digo, lo dicen intelectuales con el máximo prestigio en el país. Yo reitero la exigencia. No queramos tapar el sol con un dedo, que el presidente de la República saque las manos del proceso electoral, que deje de acosar a los opositores a través de la Procuraduría General de la República (PGR), y que permita que sea el pueblo de México el que decida con absoluta libertad quién sea el próximo presidente", expresó.

En entrevista, el panista sostuvo que "no tiene miedo" y que por ello no solicitará seguridad por parte del Estado Mayor Presidencial, además de que "no tiene caso" aceptar el auxilio del gobierno federal, cuando ellos mismos "lo que hacen es utilizar las instituciones del Estado para hostigar y atacar al opositor".

"Sé que estoy haciendo lo correcto, no tengo miedo, estoy resuelto, determinado y estoy convencido que lo que yo estoy planteando es lo que quieren los mexicanos", afirmó.

Anaya Cortés externó que respeta que su contrario de Morena, Andrés Manuel López Obrador, haya decidido pactar con el PRI perdonar al presidente Enrique Peña Nieto.

"Yo no voy a cambiar mi posición, estoy convencido que han existido escándalos de corrupción muy graves en esta administración que se tienen que investigar a través de una Fiscalía autónoma y una Comisión de la Verdad", indicó.

El expresidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) sostuvo que de ganar, tanto la Fiscalía como la Comisión, "no actuarán por venganza ni que se preste a vendettas, pero eso sí, que iniciado el proceso nadie lo pueda detener", precisó.

Durante su participación en la Expo ANTAD Alimentaria 2018, recordó su propuesta para crear una oficina que defienda la inversión, para que así como hay un ombudsman que emite recomendaciones cuando una autoridad viola los derechos humanos, debe haber una que señale las trabas que se ponen a quien quiere invertir su dinero.

"Los empleos no se generan en abstracto, los empleos los generan ustedes; lo que tenemos que hacer es hablar de generar empleadores, ¿cómo le damos facilidades?, ¿cómo le quitamos obstáculos a quien quiere invertir su dinero para generar empleos, generar prosperidad y ayudar a que crezca la economía?", destacó.





