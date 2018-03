No continuará despacho Nassar Nassar, reitera Zermeño

TORREÓN, COAH.-

ALCALDE DESMIENTE A JUAN JOSE GÓMEZ, GERENTE DEL SIMAS

Otra vez "se hacen bolas" el alcalde Jorge Zermeño Infante y el gerente del Simas, Juan José Gómez Hernández, respecto al litigio que enfrenta el organismo operador de agua con la exconcesionaria Ecoagua y la permanencia del despacho Nassar Nassar y Asociados al frente del caso.

Hoy, de nueva cuenta el presidente municipal declaró que “no vamos a contratar a estos abogados por lo caro que han cobrado hasta la fecha por un litigio que no está aún solucionado”.

Y reitera: "No va a continuar esta empresa, se los estoy diciendo… me parece inmoral pagarle 60 millones de pesos".

El tema del despacho Nassar Nassar y Asociados resultó luego de que el gerente del Simas Juan José Gómez declaró este lunes que “será la Comisión junto con el Consejo los que decidan, porque es una decisión muy importante”.

“El consejo va a tomar la decisión y ya se decidirá si cambia o se deja con el mismo despacho".

El gerente del Simas hizo estas declaraciones, pese a que el viernes, el alcalde Jorge Zermeño expresó que: "Lo que hay que resolver en estos momentos es el litigio que está pendiente entre Simas y Ecoagua y que ya no lo va a llevar a cabo el despacho jurídico que lo estaba llevando".

El alcalde declaró además que el nuevo despacho que se haría cargo de este caso es lagunero.

En el marco de la celebración del “Día Internacional de la Mujer” y donde en una pizarra se escribieron testimonios de diversas formas de violencia contra las mujeres, el alcalde declaró: “Se le han pagado 35 millones de pesos de un total de 60 millones, yo no estoy de acuerdo con la cantidad que le han pagado (al despacho) y lo que se le pretendía pagar por eso no se contrató a este despacho de un asunto que no está terminado".

Asegura: “Yo voy a defender al Simas para buscar que no se pague un centavo... no van a continuar los abogados que estaban viendo el litigio el litigo no esta ganado, esta en una etapa en la Suprema Corte, hay un amparo que en primera instancia condena al Simas a pagar el adeudo… no está ganado el litigio…. nadie puede asegurar el resultado final".

Por lo que respecta a la posibilidad de que Ecoagua vuelva a hacerse cargo de la operación de la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR), Zermeño se refirió a ella como "una empresa que incumplió a lo largo del tiempo especialmente en los últimos años y hay razones suficientes para cancelar este contrato".





El presidente municipal declaró que “no vamos a contratar a estos abogados por lo caro que han cobrado hasta la fecha por un litigio que no está aún solucionado”. (FERNANDO COMPEÁN)

