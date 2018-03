LOS ÁNGELES, CA.-

La cinta La forma del agua, del realizador mexicano Guillermo del Toro, fue la vencedora de la ceremonia a la Mejor Película

LOS ÁNGELES, CA







COMENTAR

Guillermo del Toro se alzó con los Premios de la Academia a la Mejor Dirección y la Mejor Película con su fastuoso romance entre una mujer muda y una criatura marina, La forma del agua. Sebastián Lelio le dio a Chile su primer Oscar con Una mujer fantástica y la cinta animada Coco también triunfó.

"Soy un inmigrante, como mis compadres Alfonso (Cuarón), Alejandro (González Iñárritu), como Gael (García Bernal), como Salma (Hayek) y muchos, muchos de ustedes", expresó el realizador evidentemente emocionado al recibir el reconocimiento a la dirección.

Fue la cuarta vez en cinco años que la estatuilla recayó en un director mexicano, tras las victorias de sus entrañables amigos Cuarón (en 2014 por Gravedad) y González Iñárritu (en 2015 y 2016, por Birdman y The Revenant).

Le agradeció a Fox Searchlight porque "en 2014 ellos escucharon una propuesta loca con unos dibujos, una historia y una maqueta y creyeron que esta historia de este ser anfibio y una mujer muda entre musical y thriller iba a funcionar".

El filme, que encabezaba la lista de nominados con 13 candidaturas, también obtuvo los premios a la Mejor Música Original, de Alexandre Desplat; y el Mejor Diseño de producción.

La ceremonia de los premios Oscar tuvo un fuerte sabor latino el domingo por la noche, con presentadores que incluyeron a Eugenio Derbez, Rita Moreno, Lin-Manuel Miranda y Eiza González, y un colorido número musical de Coco con García Bernal, Miguel y Natalia Lafourcade, que cantó en español.

Salma Hayek, quien reveló en diciembre cómo fue acosada por años por el desacreditado productor de Hollywood Harvey Weinstein en un artículo en el New York Times, copresentó un segmento del movimiento Time's Up contra la violencia sexual.

Una mujer fantástica de Sebastián Lelio, sobre el maltrato al que es sometida una joven transgénero al morir su pareja, se impuso como mejor película extranjera y le dio a Chile su primer Premio de la Academia. Era la segunda producción postulada del país suramericano después de No de Pablo Larraín, que compitió en 2013. (Larraín es además coproductor de Una mujer fantástica).

Coco, el éxito de Disney Pixar sobre la tradición mexicana del Día de los Muertos, se llevó el premio a la mejor cinta en lengua extranjera y su tema Remember Me, de los laureados de Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez (el matrimonio de compositores detrás de Frozen), obtuvo el premio a la mejor canción original.

"El mayor agradecimiento es para todo el pueblo de México", dijo el director del filme, Lee Unkrich, entre fuertes aplausos. "La gente marginada merece sentir que pertenece. La representación es importante".

El número musical de Remember Me comenzó con García Bernal interpretando suavemente el tema en inglés acompañado por una guitarra y se convirtió en una fiesta con Miguel y Lafourcade cantando la versión de la banda sonora en un colorido escenario hecho a semejanza del submundo de la película. Papelillos volaron por todo el Teatro Dolby al final de su actuación.

Jimmy Kimmel inauguró la ceremonia diciéndoles a los eventuales ganadores que se tomaran un momento antes de subir al escenario, por si acaso.

El chiste hizo referencia al célebre error del año pasado, cuando La La Land fue anunciada como la ganadora a mejor película cuando el premio era en realidad para Moonlight. Warren Beatty y Faye Dunaway, quienes presentaron el galardón, regresaron para hacerlo de nuevo, esta vez con el sobre correcto.

El primer galardón de la noche fue para Sam Rockwell por su actuación de reparto en Three Billboards Outside Ebbing Missouri, en la que interpretó a un policía racista. Y, como se anticipaba, el premio a la mejor actriz de reparto fue para Allison Janney por su papel de madre desalmada en I, Tonya.

Gary Oldman se consagró como Mejor Actor por su interpretación de Winston Churchill en Darkest Hour y Frances McDormand como Mejor Actriz por su papel de una madre en busca de justicia para su hija asesinada en Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

McDormand, al recibir su premio, le pidió a todas las mujeres nominadas que se pusieran de pie y entonces invitó a los productores de cine a tomar en cuenta sus historias.

Ellos se llevaron un premio de la Academia:

Película en lengua extranjera: Una mujer

fantástica (Chile).

Guión adaptado: Call Me By Your Name.

Guión original: Get Out.

Cinta animada: Coco.

Corto animado: Dear Basketball.

Música original: La forma del agua.

Canción original: Remember Me, de Coco.

Efectos visuales: Blade Runner 2049.

Orgullosamente mexicano

El triunfo del cineasta mexicano Guillermo del Toro en la 90 entrega de los premios Oscar llenó de orgullo a las celebridades mexicanas y extranjeras, pues así lo manifestaron mediante sus redes sociales.

El director originario de Guadalajara, Jalisco, ganó en las categorías de Mejor Director y Mejor Película, por La forma del agua.

El actor Gael García Bernal, quien estuvo presente en la ceremonia que se llevó a cabo anoche en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, escribió: "Me va a dar algo. Algo hermoso e incontrolable. ¡Genio! Te quiero: @RealGDT"

El director Alfonso Cuarón, quien ya ganó una estatuilla en 2014 por la película Gravedad, apuntó: "Felicidades Memooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!! @RealGDT de una vez, porque no me importa el resultado".

La actriz Adriana Barraza, nominada en 2006 por su desempeño en la película Babel, así lo felicitó: "Bravo!!!!! @RealGDT !!!!!Estamos orgullosos de ti!!!"

"Qué emoción ver ganar a @RealGDT #GuillermoDelToro FELICIDADES!!!! El talento mexicano sigue marcando pauta en el mundo entero. Ejemplo e inspiración para todos los mexicanos", fue el comentario del productor de televisión Reynaldo López.

La cantante Aída Cuevas, recién ganadora del premio Grammy, también se manifestó: "¡Felicidades @RealGDT por tan merecido premio y por poner en alto a México!"

"Hace falta más gente, como este mexicano de Jalisco, que hace renacer la esperanza de que no todo es negativo en nuestro país", opinó el afamado actor Édgar Vivar..

"Qué gran orgullo, Guillermo del Toro. Mejor director! #oscars bravo!", escribió Martha Higareda.

El actor, director y productor Eugenio Derbez, resaltó: "Esta es tu noche @RealGDT ¡Ship se puede! ¡Ship se puede!".





Gran premio. Con La forma del agua, Del Toro sumó cuatro estatuillas en las categorías de Mejor Película, Mejor Director, Diseño de Producción y Partitura Original. (AP)

Juntos. Sam Rockwell (izq.), ganó Mejor Actor de reparto por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Frances McDormand, Mejor Actriz por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Allison Janney, Mejor Actriz de reparto por I, Tonya y Gary Oldman ganador de Mejor Actor por Darkest Hour. (AP)

GALERÍA DE FOTOS

Jodie Foster y Jennifer Lawrence , presentan el premio a Mejor Actriz. Frances McDormand recibió el premio a Mejor Actriz. Gary Oldman da un discurso a Mejor Actor. Gary A. Rizzo, Gregg Landaker, y Mark Weingarten recibieron el premio a Mezcla de Sonido. Eugenio Derbez. presente en la ceremonia. Gael García canta Remember me de Coco. Natalia Lafourcade y Miguel.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...