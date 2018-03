Descarta AMLO 'shock económico' de ganar las elecciones

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA.-

El precandidato presidencial por Morena-PT- Encuentro Social, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que lleva una "buena relación con inversionistas", aseguró que de ganar las elecciones habrá estabilidad económica, y descartó un "shock económico".

"No va a haber ningún problema. Se van a manejar con responsabilidad las finanzas. No se va a gastar más de lo que ingrese. No vamos a endeudar al país, no van a aumentar los impuestos. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a acabar con la corrupción y eso nos va a dejar muchos fondos para el desarrollo", expresó tras reunirse con dirigentes y estructura de Morena en La Paz, Baja California Sur.

Abordado por medios, a pregunta expresa sobre el análisis de Citibanamex en donde advierte un escenario económico negativo de ganar las elecciones, rechazó que ello vaya a ocurrir, subrayó que se lleva bien con los inversionistas, y puso como ejemplo su gestión en la Ciudad de México.

"Llevo una buena relación con inversionistas. Cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México llegó mucha inversión extranjera. Nunca tuve ningún problema con los inversionistas ni nacionales ni extranjeros. Es uno de los momentos estelares en la economía de la ciudad por la inversión que llegó del extranjero a la Ciudad de México. Había plena confianza como la hay ahora", expresó.

Añadió que cuando fue Jefe de Gobierno, la deuda de la Ciudad de México se redujo y una institución financiera internacional la calificó como segura, por lo que rechazó que con su triunfo pudiera existir una especie de "shock económico".

Sobre las declaraciones del titular de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Enrique Solana, quien calificó de "populistas" las propuestas de López Obrador expresó que "sólo le faltó ofrecernos 20 mujeres por hombre", el aspirante presidencial dijo que no entrará en confrontaciones; no obstante, consideró que estas expresiones no tendrían que utilizarse.

Enfatizó que los comerciantes apoyan a la coalición Juntos Haremos Historia, sin embargo, insistió en que existe un grupo "que no quiere dejar de robar", quienes estarían "nerviosos" porque al llegar a la presidencia, dijo, se acabarán privilegios.

A pregunta expresa sobre las declaraciones del titular de la Secretaría de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, que diera en esta capital, sobre que México está preparado para un cambio de régimen, el político tabasqueño consideró que obedecen a que un buen número de soldados y marinos, dijo, apoyan su candidatura.

"Ellos tienen esa información y celebro que los altos mandos del Ejército y Marina estén actuando de manera institucional. Que no intervengan, que no se involucren en lo que corresponde a todos los ciudadanos. Ellos tienen derecho de votar, como los marinos y soldados, y que no haya injerencia. Por eso me gustó mucho lo que el almirante dijo. Fue una declaración muy responsable, sensata, que significa que tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa van a seguir actuando como lo han hecho siempre, con institucionalidad y con respeto a la decisión del pueblo de México", finalizó.

López Obrador sostendrá reuniones esta tarde con la estructura de Morena, dirigentes, líderes locales y empresarios.





