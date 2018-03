Impondría Zavala aranceles similares a EU, señala

CIUDAD DE MÉXICO.-

La aspirante presidencial por la vía independiente, Margarita Zavala, propuso responder a Estados Unidos con aranceles similares si el vecino país del norte incrementa los impuestos al acero y el aluminio.

A través de su cuenta en la red social de Twitter, Margarita Zavala dijo que cualquier acto discriminatorio contra las exportaciones mexicanas debe ser respondido sin titubeos.

"Si @realDonaldTrump impone aranceles a nuestras exportaciones de acero y aluminio nosotros podemos responder con aranceles similares a sus productos. Cualquier acto discriminatorio contra nuestras exportaciones debe ser respondido sin titubeos", posteó en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que el pasado 1 de marzo, el presidente Donald Trump anunció la imposición de un nuevo arancel de 25% a las importaciones de acero y aluminio en Estados Unidos para proteger su industria local.

Esta es una amenaza que busca desatar una guerra comercial con China y la Unión Europea que tendría resultados desastrosos para todos.

La respuesta de Margarita Zavala es ante una posición que pidió el ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhan, quien dijo que los aspirantes presidenciales deberían responder ante esta medida.

"No estaría mal que con la decisión de Trump de imponer tarifas a exportaciones mexicanas de acero y aluminio, l@s candidat@s mexican@s se pronunciaran acerca de cómo responder a esta medida. Pero para no variar, parece que los temas que nos afectan desde el extranjero no cuentan", posteó el ex diplomático mexicano.





