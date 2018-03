Actúa PGR como cuarto de guerra del PRI, acusa el PRD

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados aseguró que la Procuraduría General de la República (PGR) actúa como cuarto de guerra del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y se quejó de que aún hay otros casos de presunta corrupción en este sexenio, sin embargo la dependencia, que encabeza Alberto Elías Beltrán, no los ha resuelto.

“La justicia en México no debiera ser selectiva; sin embargo, a la Procuraduría General de la República no parece importarle, a tal grado que actúa como cuarto de guerra del PRI y además, de manera irresponsable, pues todavía hay muchos casos emblemáticos de corrupción de este sexenio que la dependencia no ha resuelto”, declaró el diputado perredista, Julio Saldaña Morán.

Aseguró que, la PGR está enfocando sus esfuerzos a atacar al candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, ante el temor que le genera un cambio de régimen que acabe con la impunidad y la corrupción.

“Si hay un candidato responsable o cómplice de los desvíos millonarios de recursos públicos es José Antonio Meade, quien ha ocupado la titularidad de varias secretaría de Estado durante dos administraciones federales como para no enterarse nunca de las corruptelas en los gobiernos estatales o en las dependencias de sus compañeros de gabinete”, argumentó el perredista.

Aseguró que durante la gestión de Meade en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), se desviaron más de 500 millones de pesos hacia empresas fantasma, en una compleja triangulación de recursos que utilizó a universidades públicas, a fin de evadir las licitaciones que la ley exige.

“Meade no ha explicado que siendo el titular de la Secretaría de Hacienda, entregó miles de recursos a gobernadores sin percatarse del mal uso que se les dio a los mismos, ¿acaso es más fácil identificar a un ciudadano que no paga impuestos, que monitorear millones de pesos desviados por un gobernador?”, cuestionó.

Saldaña recordó que la PGR fue muy cuidadosa al cuidar la privacidad de Emilio Lozoya -en su comparecencia por el caso Odebrecht- y nadie pudo observar su llegada o salida, solo se dio cuenta de su presencia través de su abogado, quien también acudió a la cita, en contraste con el trato que ha tenido la dependencia con Ricardo Anaya, de quien han filtrado videos personales y de su presencia en las oficinas de la procuraduría.

“Basta ya del maniqueo faccioso de las instituciones, sobre todo cuando se tiene un rezago tan grande en materia de justicia, sobre todo cuando se ha perjudicado con ello a millones de mexicanos”, exigió Saldaña Morán.

En este sentido, el diputado Omar Ortega Álvarez consideró que la Sedesol debe responder con cuentas claras ante la supuesta “pérdida” de miles de millones de pesos que, originalmente, estaban destinados para beneficio de personas de escasos recursos, entre ellos adultos mayores.

Ortega Álvarez, coordinador de Proceso Legislativo y Jurídico del PRD, solicitó la intervención de la Cámara de Diputados a través de una proposición con punto de acuerdo para demandarle a la Procuraduría General de la República (PGR) que informe qué ha investigado sobre las denuncias que presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en torno a este exorbitante desvío de la Sedesol.

Consideró que la información de la PGR en cuanto a sus avances es de la mayor relevancia, pues dados los elevados niveles de corrupción e impunidad en México, son urgentes las cuentas claras y transparentes en torno a los titulares de la Sedesol durante los años de 2015 y 2016, entre los que hoy uno de ellos podría llegar a ocupar la presidencia del país.

En este sentido, también lamentó que instituciones encargadas de vigilar y dar certeza a los procedimientos y aplicación de los recursos federales en su mayoría etiquetados a programas sociales sean objeto de dudas y denuncias.





Se quejó de que aún hay otros casos de presunta corrupción en este sexenio, sin embargo la dependencia, que encabeza Alberto Elías Beltrán, no los ha resuelto. (ARCHIVO)

Etiquetas: elecciones 2018

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...