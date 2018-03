Tiroteo en Universidad Central de Michigan; confirman 2 muertos

Nuevamente un incidente armado ha ocurrido en Estados Unidos. Este viernes se reportó un tiroteo en la Universidad Central de Michigan, el cual dejó dos personas sin vida.

Mediante su cuenta de Twitter, la Universidad alertó que los disparos ocurrieron cerca de una de las residencias universitarias de Campbell Hall.

Según confirmó el mismo centro educativo, los disparos habrían ocurrido producto de una riña entre tres personas; inicialmente, se comentaba de varios heridos por el hecho, pero la Universidad lo ha descartado y ha agregado que las víctimas mortales no eran estudiantes.

CMU police confirm two individuals were fatally shot at Campbell Hall on campus this morning. The deceased are not students and police believe the situation started from a domestic situation. There are no additional injuries; suspect is still at large: https://t.co/AxvPn3N0s0