Atacan embajada de Francia en Burkina Faso

PARÍS, FRANCIA.-

PARÍS, FRANCIA







COMENTAR

La Fiscalía de París ha abierto una investigación por terrorismo en el ataque perpetrado hoy contra la Embajada de Francia en Burkina Faso, informaron fuentes judiciales.

Las diligencias han sido iniciadas por la sección antiterrorista de la Fiscalía ante un posible delito de intento de asesinato terrorista.

Según confirmó el primer ministro de Francia, Edouard Philippe, el objetivo de este ataque, en el que han sido "neutralizados" seis de los asaltantes, era la delegación diplomática de su país.

"Hasta que no se termine de asegurar la zona no podremos conocer las circunstancias ni el alcance del ataque", agregó ante los medios el jefe del Gobierno, que no calificó de terrorista el ataque.

Añadió que el presidente, Emmanuel Macron, está siguiendo de cerca la situación en la ciudad, al igual que los ministros de Exteriores y Defensa.

El jefe de la diplomacia, Jean-Yves Le Drian, señaló en un comunicado que el personal de seguridad de la Embajada está cooperando con las fuerzas locales para "reducir la amenaza".

Aseguró además que se están dando consignas de seguridad a los ciudadanos franceses residentes en Burkina Faso en función de la evolución de la situación Burkina Faso ha sido víctima de frecuentes ataques por grupos yihadistas en los últimos dos años.

Según el recuento más reciente del Gobierno, más de 70 personas han muerto en el país africano por ataques terrorista desde 2015.





Las diligencias han sido iniciadas por la sección antiterrorista de la Fiscalía ante un posible delito de intento de asesinato terrorista. (AP)

Etiquetas: burkina fasoembajada francia

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...