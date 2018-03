Condenan a Andrés Granier a 11 años de prisión

VILLAHERMOSA, TABASCO

El ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, fue condenado por el delito de peculado a casi 11 años de prisión y al pago de 196 millones de pesos por reparación del daño en contra del erario en el sector salud.

Las indagatorias por estos hechos se relacionan con un faltante de 196 millones 918 mil 209 pesos a dicho sector durante 2010.

"Con la determinación de la autoridad judicial quedaron en firme las acusaciones de la Fiscalía General de Tabasco (FGE), establecidas en la causa penal 157/2013, por desvíos de recursos del Seguro Popular cometidos durante el ejercicio 2010", señaló la dependencia.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el abogado defensor del ex gobernador, Miguel Alberto Romero, afirmó que esta sentencia no es definitiva y que se apelará ante los juzgados, por considerar injusta debido a que su cliente no tocó esos recursos. "Vamos a presentar una apelación e incluso llegar hasta el juicio de amparo, que es como se han estado resolviendo estos asuntos", afirmó.

Desde 2013, al ex mandatario estatal y varios de sus ex funcionarios la FGE les abrió varios expedientes por un presunto quebranto financiero de cerca de 12 mil millones de pesos, los cuales fueron dados a conocer en los primeros meses de la actual administración del perredista Arturo Núñez, quien aseguró que su antecesor había dejado deudas con proveedores y la banca comercial.

Andrés Granier Melo fue detenido por la PGR el 25 de junio de 2013, y enviado a la Torre Médica de Tepepan de la Ciudad de México debido a que padece problemas cardiacos. Tiene pendiente los procesos por operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Su ex tesorero José Saiz Pineda fue detenido desde 2013 por un faltante de más de 2 mil millones de pesos y se encuentra actualmente preso en el Centro de Readaptación Social de Tabasco.





El ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier (centro), fue condenado por el delito de peculado a casi 11 años de prisión y al pago de 196 millones de pesos por reparación del daño en contra del erario en el sector salud. (ARCHIVO)

