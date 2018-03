Laguneras aceptan desafío empresarial

TORREÓN, COAHUILA

EMPRESARIAS DE SEGUNDA GENERACIÓN VAN POR UNA MAYOR DEFINICIÓN

Promanuez es una empresa familiar lagunera, la cual cuenta con 32 años de operaciones en la elaboración de nueces y frutas secas.

Actualmente es una empresa familiar de segunda generación, proceso en donde actualmente se encuentran Patricia Lugo, gerente de mercadotecnia y Mariana Lugo, gerente de calidad, quienes se están encargado de institucionalizar la empresa, de enfocarse a realizar mejorar para dar continuidad al crecimiento y expansión del negocio.

Patricia Lugo indicó que ella se ha incorporado al negocio hace 8 años al graduarse y ahora se encuentra enfocada a la institucionalización del negocio, definiendo procesos para elevar la calidad y producción.

Reconoció que el proceso no es nada fácil hacer el cambio y que siempre se detectan muchas áreas de oportunidad. "No es fácil el reto. A mi me tocó el cambio de logotipo e imagen, de empaques. Nos han tocado muchos cambios".

Indicó que Promanuez es una empresa local que se ha hecho en La Laguna y tiene oportunidad de estar creciendo a nivel nacional.

Actualmente con tiendas propias y franquicias tienen presencia en Monterrey (7), en Guadalajara y Monclova, sin contar que se manda producto a nivel nacional.

Mariana Lugo es la encargada de la certificación de la calidad del producto, en lo cual se sigue trabajando día a día, así como el tener tecnología y mejorar procesos para enfrentar a la competencia.

Para ambas hermanas el mayor reto que se tiene para lograr que la empresa siga creciendo es lograr separar lo familiar del negocio.

Patricia Lugo comentó que aún no tienen la receta para lograr fácilmente la transición de una empresa familiar a un negocio corporativo.

"En este proceso estamos. Estamos buscar la institucionalización del negocio, es difícil, se tiene que crear un protocolo y un consejo familiar."

Indicó que para ello han solicitado asesoría en forma legal y profesionales con experiencia para ello.

Confesó que actualmente tienen nuevos retos, todo tiene que estar documentado, valorando el personal que se tiene y se tiene que seguir preparando para aprender a separar lo familiar del negocio, en forma profesional, sin involucrar el sentimiento.

INNOVACIÓN

Contó Mariana Lugo que se tienen más de 100 productos, de los cuales se encargan de su proceso.

Citó que hay varios proyectos enfocados en la innovación y ofreciendo nuevos productos a clientes.

"Es lo que nos piden el crear cosas nuevas y diferentes."

Habrá 30 expositores

Confirman la participación de 30 expositores en la segunda edición de la Feria de Negocios Fuerza Pyme.

La exposición se realizará del 8 al 9 de marzo en las instalaciones de Nissan Alameda, en donde participan más de 200 socios de esta asociación.

En rueda de prensa, Carlos Herrera, director de Fuerza Pyme dijo que el foro permitirá dar a conocer a empresarios, emprendedores y estudiantes los negocios locales que ofrecen productos y servicios hechos por laguneros en distintos sectores productivos, sin necesidad de realizar compras en otras ciudades.

Indicó que además de la expo se darán conferencias,

talleres, networking y empresas familiares darán testimonio sobre su experiencia en estos largos años. La entrada será gratuita para las personas que deseen conocer la oferta de esta asociación y podrán participar en rifas.

Se estima que mil personas por día asistan y conozcan la fuerza de esta agrupación regional, la cual busca promover a sus más de 200 socios. La asociación cuenta con 8 años de operación.

Las expectativas son que un 50 por ciento de los asistentes sean comerciantes, un 20 por ciento de ellos tengan una idea de negocio y el resto sean estudiantes y emprendedores.

Algunas firmas participantes son Promanuez, River Systems y Quita Kilos, quienes platicarán su experiencia como empresas familiares y que han logrado crecer.





Desafío. Patricia y Mariana son empresarias de la segunda generación en una empresa lagunera. (EL SIGLO DE TORREÓN/ERNESTO RAMÍREZ)

