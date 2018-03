Denuncia Tintori irrupción de policías

CARACAS, VENEZUELA

CARACAS, VENEZUELA







COMENTAR

Miembros de la policía política de Venezuela ingresaron el jueves a la vivienda del dirigente opositor Leopoldo López, quien desde el año pasado cumple una condena de varios años bajo arresto domiciliario.

Lilian Tintori, esposa de López, dijo que integrantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) entraron a la vivienda portando armas. La casa se ubica en el este de Caracas y ahí viven ambos con sus tres hijos pequeños.

"Comisión del Sebin permanece dentro de nuestra casa, sin nuestro consentimiento", dijo Tintori en su cuenta de Twitter al denunciar que la acción "lesiona los derechos de nuestros hijo" y "viola el derecho a la privacidad".

Las autoridades no han ofrecido hasta el momento comentarios sobre el hecho.

Desde que el líder del partido opositor Voluntad Popular fue trasladado en julio pasado a su vivienda para cumplir la condena de casi 14 años de prisión, las fuerzas de seguridad habían permanecido a las afueras de la casa custodiando al opositor.

La acción de la policía política coincidió con la publicación de una entrevista a López que realizó el diario estadounidense The New York Times.

Una comisión de congresistas opositores acudió a la vivienda del líder para constatar su condición.

El diputado Juan Guaidó dijo a la prensa que la acción de la policía política respondía a una represalia contra López por no avalar el acuerdo que discutieron el gobierno y la oposición en República Dominicana y por no respaldar las elecciones presidenciales que la coalición opositora objetó alegando que no reunía las condiciones electorales.

López fue detenido en febrero de 2014 en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, y un año después fue condenado a casi 14 años de prisión acusado de promover unas protestas callejeras violentas en la capital que dejaron tres muertos y decenas de heridos.





En vivienda. Policía política de Venezuela ingresó a la casa de Leopoldo López y Lilián Tintori portando armas de fuego. (EFE)

Etiquetas: Leopoldo LópezvenezuelaSEBINelecciones venezuela

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...