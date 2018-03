Los mexicanos que han ganado un Oscar

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

El director mexicano Guillermo del Toro ha dado a México la oportunidad de volver a brillar en la ceremonia de entrega de los Premios Oscar, luego de que su película La Forma del Agua fuera la más nominada.

A unos cuantos días de la 90 edición de los premios de la Academia, cabe recordar que el también guionista y productor, nacido en Guadalajara, Jalisco, no es el único que ha enaltecido así a su país, pues varios talentos mexicanos han sido reconocidos con una estatuilla.

EMILE KURI

En 1949, Kuri hizo historia al convertirse en el primer mexicano de la historia en ganar un Oscar, premio que obtuvo no sólo esa ocasión, sino dos veces, ya que triunfó en la categoría de Mejor diseño de producción con The Heiress (1949) y 20,000 Leagues Under the Sea (1954).

Emile contaba tanto con la nacionalidad mexicana, como con la estadounidense.

ANTHONY QUINN

Con la cinta ¡Viva Zapata! (1952), el actor, director y productor originario de Chihuahua, consiguió una estatuilla como Mejor Actor de Reparto en 1953, y en 1957 repitió el triunfo en la misma categoría, con Lust for life (1956).

MANUEL ARANGO

Destacó en los premios de la Academia con su cortometraje Centinelas del silencio, el cual ganó como Mejor Cortometraje Documental y Mejor Cortometraje, en 1971.

BEATRICE DE ALBA

Sus más de 20 años de experiencia en la industria le sirvieron para hacerse acreedora a un Oscar en 2002, en la categoría de Mejor Maquillaje, gracias a la película Frida (2002).

EUGENIO CABALLERO

El director artístico y decorador mexicano se hizo acreedor en 2007, junto con Pilar Revuelta, a una estatuilla por la dirección artística de la cinta El laberinto del fauno (2006).

GUILLERMO NAVARRO

El nacido en la Ciudad de México obtuvo el premio por Mejor Fotografía gracias a su trabajo en El laberinto del fauno (2006), cinta escrita, producida y dirigida por el ahora director nominado Guillermo del Toro.

LUPITA NYONG'O

La actriz que posee nacionalidad keniana pero también mexicana, ganó una estatuilla en 2014 como Mejor Actriz de Reparto con la película 12 Years a Slave, de 2013, dirigida por Steve McQueen.

ALFONSO CUARÓN

Director, guionista y productor, hizo historia para nuestro país en los Premios Oscar al convertirse en el primer mexicano en obtener la estatuilla como Mejor Director, gracias a su película Gravity (2013), que además ganó en la categoría de Mejor Edición y estuvo nominada como Mejor Película.

Cuarón Orozco también estuvo nominado en 2001 en la categoría de Mejor Guión Original de película extranjera por Y tu mamá también (2001); así como en Mejor Edición y Mejor Guión Adaptado por Children of Men (2006).

EMMANUEL LUBEZKI

El fotógrafo también originario de la CDMX, tiene ocho nominaciones al Oscar, debido a su participación en las películas: La Princesita (1995), Sleepy Hollow (1999), El nuevo mundo (2005), Children of Men (2006), The Tree of Life (2011), Gravity (2013), Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance), de 2014, y The Revenant (2015), todas por Mejor Fotografía y de las cuales ha resultado vencedor en las tres últimas.

ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU

El también guionista y productor, demostró por qué es considerado uno de los mejores cineastas mexicanos contemporáneos luego de que su filme Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance), de 2014, ganara como Mejor Película y Mejor Guión Original, además de darle a él la estatuilla como Mejor Director.

Su talento es tal, que González Iñárritu repitió en la categoría de Mejor Dirección con The Revenant (2015), que también estuvo nominada a Mejor Película.

Otras nominaciones que ha tenido son a Mejor Película Extranjera con Biutiful (2010) y Amores Perros (2000), así como Mejor Película y Mejor Director, con Babel (2006).





(TOM PALOMARES)

Etiquetas: oscarpremios oscar

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...