El actor Rogelio Guerra falleció ayer de un paro respiratorio

El primer actor Rogelio Guerra, uno de los galanes más cotizados de las telenovelas mexicanas, falleció ayer a los 81 años víctima de un paro respiratorio, confirmó su esposa Maribel Robles.

Explicó que el protagonista del afamado melodrama Los ricos también lloran se encontraba estable en su casa ubicada en la Ciudad de México, cuando aproximadamente a las 11:30 horas de este miércoles se le complicó respirar.

"Bajó a desayunar y comió perfecto, lo veíamos alegre; incluso jugaba con el enfermero, pero de pronto tuvo un inicio de paro respiratorio, como que traía atorada una flema", relató Maribel.

"Gracias a que el enfermero también es paramédico, le ayudó a Rogelio a respirar y poco a poco se fue recuperando hasta que lo vimos bien, muy estable. Notamos que tenía fuerza en el cuerpo, porque nos tomaba de la mano".

Incluso, solicitó la asistencia de una ambulancia por si ocurría alguna emergencia.

"Le pregunté al paramédico: '¿Está estable?' Y me respondió que sí, que sólo necesitaría un poquito más de oxígeno, pero que sus signos vitales estaban bien y se fue".

Sin embargo, poco antes de la una de la tarde, como a las 12:50, el actor entró de nuevo en paro respiratorio.

"Se hicieron todas las maniobras posibles, pero ya no pudimos sacarlo de ahí, ya no se pudo más y se fue, comentó.

Aunque los médicos especialistas habían dicho a Maribel y a su familia que en cualquier momento podría ocurrir el desenlace debido al delicado estado en el que se encontraba la estrella de televisión desde junio de 2015, su esposa admitió que no estaba preparada para esto.

"Tengo sentimientos encontrados. Sé que Rogelio ya estaba sufriendo mucho y debería sentirme bien, porque ahora él está descansando, pero me duele mucho. Creí que estaba preparada, pero no", expresó.

A Rogelio Guerra, destacó, se le debe recordar como un hombre trabajador e incansable defensor de la justicia de los actores y de su país.

"Fue un hombre muy de casa, comprometido con su familia. Si tenía que hacer grabaciones de telenovelas fuera de la ciudad, siempre nos llevaba a sus hijos y a mí. Fue un hombre disciplinado y respetuoso con su profesión".

Como esposo, resaltó, fue su gran compañero de vida durante 34 años.

"Luchamos juntos por nuestro matrimonio, enfrentando todas las vicisitudes, pues no fue fácil debido a la diferencia de edades. Juntos superamos todos sus problemas de salud, desde las cirugías de cadera, los problemas legales. En fin, fue un viaje accidentado, pero ahí estuvimos siempre. Se fue mi esposo", apuntó.

Informó que los restos mortales de Rogelio Guerra serán incinerados y sus cenizas después serán esparcidas en el mar, como fue su última voluntad.

"A él le encantaba el mar, siempre dijo que le gustaría que sus cenizas se depositaran ahí. No se me ocurre una playa en especial, pero podría ser Puerto Rico, ahí nos casamos y encargamos a nuestro hijo Carlo, me encantaría que fuera ahí".

Hasta siempre

Rogelio dejó huella

-El actor y escultor mexicano Rogelio Guerra fue reconocido a nivel mundial gracias a su participación en telenovelas como Los ricos también lloran y El derecho de nacer, así como en 70 producciones cinematográficas y teatro, además de doblar la voz para varias películas.

-Hildegardo Francisco Guerra Martínez nació el ocho de octubre de 1936 en la ciudad de Aguascalientes, fue conocido artísticamente como Rogelio Guerra, quien inició su carrera en la década de los 60.

-Es considerado el arquetipo de héroe en las producciones "nchilada western, películas ambientadas en la estética y temática del Oeste americano, pero con actores mexicanos y en español.





Voluntad. Los restos de Guerra serán incinerados y esparcidos en el mar. (ARCHIVO)

El primer actor Rogelio Guerra, uno de los galanes más cotizados de las telenovelas mexicanas. (ARCHIVO)

El actor Rogelio Guerra participo en 70 producciones cinematográficas. Película Los Leones del Ring 1974 Lo que la vida me robó junto a Angelique Boyer, fue de las últimas producciones de telenovelas en las que participó. El actor también participó en un episodio del Chavo del 8 Película Las Pecadoras 1968. Película Traigo la Sangre Caliente 1977 Se le recuerda por su exitosa participación en la telenovela Los Ricos también lloran 1974, junto a Verónica Castro. Descanse en paz Rogelio Guerra 1936-2018

