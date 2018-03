Vargas Llosa, buen escritor, mal político: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El candidato a la Presidencia de México Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que Mario Vargas Llosa es "buen escritor pero mal político", después de que el autor instara a los mexicanos a evitar retroceder hacia el populismo y la demagogia, en una supuesta alusión al aspirante izquierdista.

Durante una visita al norteño estado mexicano de Chihuahua, López Obrador aseguró que no pretende caer en provocaciones y afirmó que el escritor peruano "ya lo ha dicho en otras ocasiones".

"Es su manera de pensar, es buen escritor pero es mal político", declaró López Obrador, quien encabeza las encuestas de intención de voto en México, por delante de Ricardo Anaya y del oficialista José Antonio Meade.

Durante una rueda de prensa en la Casa América de Madrid para presentar su nuevo libro, "La llamada de la tribu", Vargas Llosa se mostró este miércoles confiado en que el caso venezolano sirva de ejemplo a los votantes mexicanos para que "no retrocedan" hacia el populismo y la demagogia.

Según medios mexicanos, Vargas Llosa aludió a López Obrador al afirmar que su llegada al poder en los comicios de julio "sería un retroceso" para México.

"No quiero decir otras cosas porque no estoy para caer en otra provocación. No me voy a enganchar, es amor y paz", declaró López Obrador, candidato de la coalición que forman su Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES).

Anaya encabeza la coalición Por México al Frente integrada por el conservador Partido Acción Nacional (PAN) y los izquierdistas de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

Mientras Meade es el candidato presidencial del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) en coalición con el Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (NA).





Durante una visita al norteño estado mexicano de Chihuahua, López Obrador aseguró que no pretende caer en provocaciones y afirmó que el escritor peruano "ya lo ha dicho en otras ocasiones". (ARCHIVO)

Etiquetas: AMLOelecciones 2018

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...